Человек и космос
Человек и космос
Корональная дыра вызовет магнитную бурю

Образовавшаяся на Солнце корональная дыра начнет воздействовать на Землю 15 апреля, ожидается магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Разойтись с выбросом невозможно, прогноз строится только вокруг силы воздействия. Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень), отмечается в сообщении.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Возмущения магнитосферы обычно длятся от нескольких часов до нескольких суток.

Корональные дыры — источник высокоскоростных потоков солнечного ветра. Достигшие Земли потоки солнечного ветра при взаимодействии с магнитосферой планеты вызывают магнитные бури.

Как магнитные бури ломают технику и людей →
Межзвездный объект 3I/ATLAS исчез
Землю накроет «хвост» кометы Галлея
Солнце выбросило мощную вспышку
Испытан самый мощный в мире электроракетный двигатель
DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Сказочкини из новейшей истории, и не удивительно, что имя им ер!"То, как раньше говорили в Советском...

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!