Корональная дыра вызовет магнитную бурю

Образовавшаяся на Солнце корональная дыра начнет воздействовать на Землю 15 апреля, ожидается магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Разойтись с выбросом невозможно, прогноз строится только вокруг силы воздействия. Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень), отмечается в сообщении.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Возмущения магнитосферы обычно длятся от нескольких часов до нескольких суток.

Корональные дыры — источник высокоскоростных потоков солнечного ветра. Достигшие Земли потоки солнечного ветра при взаимодействии с магнитосферой планеты вызывают магнитные бури.