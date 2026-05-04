Землю накроет «хвост» кометы Галлея

Пик активности звездопада Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая 2026 года, сообщается на сайте Московского планетария. Земля пройдет сквозь «хвост», оставленный легендарной кометой Галлея.

Метеоры Майских Акварид быстрые — их скорость достигает почти 66 километров в секунду. Они оставляют длинные и красивые следы. По прогнозу астрономов, наблюдатели предстоящей ночью смогут увидеть до 40 метеоров в час.

Полюбоваться звездным «дождем» можно в предрассветные часы на юго-востоке, так как радиант потока (точка в небе, из которой для наблюдатели вылетают метеоры) восходит над горизонтом только под утро.

Источник метеорного потока — пылевой след, оставшийся от кометы Галлея, самой известной кометой Солнечной системы. Она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к нему каждые 76 лет. Ее ближайшее появление вблизи звезды произойдет 28 июля 2061 года.

