НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Землю накроет «хвост» кометы Галлея

Источник:
Sibnet.ru
251 0

Пик активности звездопада Майские Аквариды ожидается в ночь на 6 мая 2026 года, сообщается на сайте Московского планетария. Земля пройдет сквозь «хвост», оставленный легендарной кометой Галлея.

Метеор, болид, метеорит
Фото: © NASA

Метеоры Майских Акварид быстрые — их скорость достигает почти 66 километров в секунду. Они оставляют длинные и красивые следы. По прогнозу астрономов, наблюдатели предстоящей ночью смогут увидеть до 40 метеоров в час.

Полюбоваться звездным «дождем» можно в предрассветные часы на юго-востоке, так как радиант потока (точка в небе, из которой для наблюдатели вылетают метеоры) восходит над горизонтом только под утро.

Источник метеорного потока — пылевой след, оставшийся от кометы Галлея, самой известной кометой Солнечной системы. Она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к нему каждые 76 лет. Ее ближайшее появление вблизи звезды произойдет 28 июля 2061 года.

SIBNET.RU В MAX

Тема: Человек и космос
Солнце выбросило мощную вспышку
Испытан самый мощный в мире электроракетный двигатель
Космический грузовик доставил на МКС продовольствие и кислород
SpaceX запустит гигантскую ракету Falcon Heavy
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Красная площадь появилась в «Мире танков»
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
Метеор, болид, метеорит
Землю накроет «хвост» кометы Галлея
ВМС США
Иран не дал американским эсминцам войти в Ормузский пролив
Генерал-полковник Александр Чайко
Сменился главнокомандующий Воздушно-космических сил России
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
18
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
10
Путин анонсировал строительство моста на Сахалин