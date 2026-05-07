Межзвездный объект 3I/ATLAS исчез

Межзвездный объект 3I/ATLAS исчез из поля зрения астрономов, по данным каталога наблюдений комет COBS, последние наблюдения были сделаны 13 апреля 2026 года, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © NASA

Таким образом, объект не наблюдается уже почти месяц. По расчетам, 3I/ATLAS в настоящее время находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли, между орбитами Юпитера и Сатурна.

Его яркость оценивается примерно в 20-ю звездную величину. Теоретически это позволяет вести наблюдение за объектом с помощью крупнейших наземных обсерваторий, которые могут фиксировать объекты примерно до 25-й звездной величины.

Однако «окно» фактически уже закрывается — уже в начале лета 3I/ATLAS станет недоступен как для наземных, так и для космических средств наблюдения, так как его курс уводит объект из Солнечной системы.

