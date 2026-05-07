Межзвездный объект 3I/ATLAS исчез из поля зрения астрономов, по данным каталога наблюдений комет COBS, последние наблюдения были сделаны 13 апреля 2026 года, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Таким образом, объект не наблюдается уже почти месяц. По расчетам, 3I/ATLAS в настоящее время находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли, между орбитами Юпитера и Сатурна.

Его яркость оценивается примерно в 20-ю звездную величину. Теоретически это позволяет вести наблюдение за объектом с помощью крупнейших наземных обсерваторий, которые могут фиксировать объекты примерно до 25-й звездной величины.

Однако «окно» фактически уже закрывается — уже в начале лета 3I/ATLAS станет недоступен как для наземных, так и для космических средств наблюдения, так как его курс уводит объект из Солнечной системы.