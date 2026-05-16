Космический сигнал поймали стаканом воды

Радиолюбитель из Японии сумел принять сигнал с Международной космической станции, используя вместо антенны обычный стакан с водой.

Фото: © Sibnet.ru

Результатами необычного эксперимента энтузиаст поделился в соцсети X. Чтобы поймать космический сигнал на частоте 51 МГц, он заменил антенну «водяным столбом» высотой всего около 14 сантиметров.

Такая длинная намного меньше классической четверти волны для подобной частоты, но система позволила уловить и дешифровать сигнал. Автор эксперимента предположил, что в этом ему помогли диэлектрические свойства воды.

Энтузиаст уточнил, что схема не требовала точной настройки, так как речь шла только о приеме достаточно мощного сигнала. Для опыта использовалась обычная водопроводная вода без каких-либо добавок.