Человек и космос
Астероид 2026 JH2 экстремально сблизится с Землей

Астероид 2026 JH2 пролетит на экстремально близком расстоянии от Земли. Максимальное сближение небесного тела с планетой ожидается в понедельник, 18 мая 2026 года, следует из данных проекта Virtual Telescope.

2026 JH2 был открыт буквально несколько дней назад — 10 мая, его заметили сразу несколько обсерваторий. Он относится к группе так называемых аполлонов. Это значит, что его орбита пересекает орбиту Земли с внешней стороны.

По предварительным данным, его размер может достигать 25 метров. Падение астероида такого размера на Землю может привести к взрыву мощностью около 500–700 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Примерно в полночь 18 мая астероид окажется на расстоянии всего 91 тысячи километров от нашей планеты — это менее четверти от средней дистанции между Землей и Луной. Минимальная дистанция составит 0,00058 астрономических единиц.

Из-за экстремального сближения 2026 JH2 будет довольно ярким для космического тела такого размера — его блеск достигнет звездной величины примерно в 11,5, что позволяет увидеть астероид в любительский телескоп.

Сейчас за приближением 2026 JH2 следят сразу пять астрономических обсерваторий. Предварительные расчеты показали, что реальной угрозы столкновения нет, астероид пролетит мимо Земли.

Топ комментариев

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

pepelmetal

Цитатаподтвердив старые обвинения Москвы о работе биолабораторий на территории Украины ой как неудобно...

rumatam

как говорят в Одессе ....скольки надо, стольки и будет.............