Астероид 2026 JH2 экстремально сблизится с Землей

Астероид 2026 JH2 пролетит на экстремально близком расстоянии от Земли. Максимальное сближение небесного тела с планетой ожидается в понедельник, 18 мая 2026 года, следует из данных проекта Virtual Telescope.

2026 JH2 был открыт буквально несколько дней назад — 10 мая, его заметили сразу несколько обсерваторий. Он относится к группе так называемых аполлонов. Это значит, что его орбита пересекает орбиту Земли с внешней стороны.

По предварительным данным, его размер может достигать 25 метров. Падение астероида такого размера на Землю может привести к взрыву мощностью около 500–700 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Примерно в полночь 18 мая астероид окажется на расстоянии всего 91 тысячи километров от нашей планеты — это менее четверти от средней дистанции между Землей и Луной. Минимальная дистанция составит 0,00058 астрономических единиц.

Из-за экстремального сближения 2026 JH2 будет довольно ярким для космического тела такого размера — его блеск достигнет звездной величины примерно в 11,5, что позволяет увидеть астероид в любительский телескоп.

Сейчас за приближением 2026 JH2 следят сразу пять астрономических обсерваторий. Предварительные расчеты показали, что реальной угрозы столкновения нет, астероид пролетит мимо Земли.