Огромный метеорит упал в центре Новосибирска: что будет

Потенциально опасный астероид 2025 QD8 пролетел от Земли на расстоянии всего 0,6 лунной орбиты — это чуть более 200 тысяч километров. Сейчас космический гость удаляется от планеты. А чем грозит падение подобного астероида на крупный город — например, Новосибирск?

2025 QD8 обнаружили 18 августа 2025 года. По своим размерам (диаметр порядка 22 метров) он соответствует челябинскому метеориту, взорвавшемуся в атмосфере 15 февраля 2013 года. Тогда пострадало 1615 человек, а мощность взрыва оценили в 460 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Какие метеориты грозят городам

Каждый день на Землю падает около 5-6 тонн метеоритного вещества. Большинство этих объектов сгорает в атмосфере, не достигая поверхности. Преодолеть атмосферный барьер может только крупный астероид диаметром более 50 метров.

Падение такого метеорита в густонаселенном городе вызовет катастрофические последствия. Например, ударное воздействие астероида 2024 YR4 диаметром около 50 метров оценивается в 8 мегатонн — это в 500 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Чем опасно падение астероида

Ударная волна. Наиболее значительный ущерб возникает от ударной волны, вызванной сверхзвуковым полетом и взрывом метеорита. Для мегаполиса это означает массовое разрушение жилой застройки с гибелью людей.

Тепловое излучение. Яркая вспышка света, сопровождающая полет болида, может вызвать ожоги сетчатки и возгорание материалов. По оценкам ученых, тепловое воздействие от крупного метеорита способно вызвать массовые пожары, способные охватить весь город.

Сейсмические колебания. Кинетическая энергия удара преобразуется в сейсмические волны. Падение крупного тела может вызвать мощное землетрясение, способное разрушить слабые конструкции в радиусе сотен километров.

Исторические прецеденты

Тунгусский феномен. Взрыв мощностью около 15 мегатонн в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году повалил деревья на площади более 2 тысяч квадратных километров. Если бы инцидент произошел над крупным городом, он был бы полностью уничтожен.

Сихотэ-Алинский метеорит. Железный метеорит массой 23 тонны разрушился в атмосфере и выпал метеоритным дождем в Приморском крае в 1947 году. Он не затронул населенные пункты, но оставил кратеры до 26 метров в диаметре.

Юкатанский астероид. Упал в современной Мексике 66 миллионов лет назад. В результате в атмосфере оказалось не менее 325 миллиардов тонн серы, что вызвало глобальное похолодание. Итог известен — господствовавшие на Земле динозавры не пережили катаклизм.

Что будет с Новосибирском

Смоделировать последствия космической катастрофы позволяет бесплатный сервис Asteroid Launcher — с его помощью можно сбросить метеорит в любую точку планеты и увидеть все последствия.

По данным сервиса, если в центр Новосибирска сбросить железный метеорит диаметром всего 50 метров, «зона смерти» радиусом порядка 35 километров накроет почти все городские районы, за исключением Академгородка.

Последствия падения 50-метрового астероида на Новосибирск Фото: © Asteroid Launcher

Над городом вспыхнет гигантский огненный шар диаметром 1,3 километра. Дома в радиусе 11 километров от эпицентра будут полностью разрушены ударной волной, скорость которой составит 400 метров в секунду. Город охватят пожары.

Согласно результатам моделирования, итогом падения небольшого по космическим меркам астероида на территории Новосибирска станет гибель более 400 тысяч человек, выжившие получат ожоги и тяжелые травмы.

Какие риски

Статистически падение метеорита на город маловероятно из-за того, что населенные пункты занимают небольшую площадь поверхности Земли. Большинство астероидов падает в океаны или малонаселенные регионы.

Современные технологии позволяют ученым обнаруживать и отслеживать потенциально опасные объекты в космосе. Так называемая Туринская шкала оценивает риск от 0 (никакой) до 10 (неизбежная катастрофа). Сейчас наиболее опасным считается 2024 YR4 — у него рейтинг 3.