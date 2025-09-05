Огромный метеорит упал в центре Новосибирска: что будет

Потенциально опасный астероид 2025 QD8 пролетел от Земли на расстоянии всего 0,6 лунной орбиты — это чуть более 200 тысяч километров. Сейчас космический гость удаляется от планеты. А чем грозит падение подобного астероида на крупный город — например, Новосибирск?
2025 QD8 обнаружили 18 августа 2025 года. По своим размерам (диаметр порядка 22 метров) он соответствует челябинскому метеориту, взорвавшемуся в атмосфере 15 февраля 2013 года. Тогда пострадало 1615 человек, а мощность взрыва оценили в 460 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Какие метеориты грозят городам
Каждый день на Землю падает около 5-6 тонн метеоритного вещества. Большинство этих объектов сгорает в атмосфере, не достигая поверхности. Преодолеть атмосферный барьер может только крупный астероид диаметром более 50 метров.
Падение такого метеорита в густонаселенном городе вызовет катастрофические последствия. Например, ударное воздействие астероида 2024 YR4 диаметром около 50 метров оценивается в 8 мегатонн — это в 500 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Чем опасно падение астероида
Ударная волна. Наиболее значительный ущерб возникает от ударной волны, вызванной сверхзвуковым полетом и взрывом метеорита. Для мегаполиса это означает массовое разрушение жилой застройки с гибелью людей.
Тепловое излучение. Яркая вспышка света, сопровождающая полет болида, может вызвать ожоги сетчатки и возгорание материалов. По оценкам ученых, тепловое воздействие от крупного метеорита способно вызвать массовые пожары, способные охватить весь город.
Сейсмические колебания. Кинетическая энергия удара преобразуется в сейсмические волны. Падение крупного тела может вызвать мощное землетрясение, способное разрушить слабые конструкции в радиусе сотен километров.
Исторические прецеденты
Тунгусский феномен. Взрыв мощностью около 15 мегатонн в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году повалил деревья на площади более 2 тысяч квадратных километров. Если бы инцидент произошел над крупным городом, он был бы полностью уничтожен.
Сихотэ-Алинский метеорит. Железный метеорит массой 23 тонны разрушился в атмосфере и выпал метеоритным дождем в Приморском крае в 1947 году. Он не затронул населенные пункты, но оставил кратеры до 26 метров в диаметре.
Юкатанский астероид. Упал в современной Мексике 66 миллионов лет назад. В результате в атмосфере оказалось не менее 325 миллиардов тонн серы, что вызвало глобальное похолодание. Итог известен — господствовавшие на Земле динозавры не пережили катаклизм.
Что будет с Новосибирском
Смоделировать последствия космической катастрофы позволяет бесплатный сервис Asteroid Launcher — с его помощью можно сбросить метеорит в любую точку планеты и увидеть все последствия.
По данным сервиса, если в центр Новосибирска сбросить железный метеорит диаметром всего 50 метров, «зона смерти» радиусом порядка 35 километров накроет почти все городские районы, за исключением Академгородка.
Над городом вспыхнет гигантский огненный шар диаметром 1,3 километра. Дома в радиусе 11 километров от эпицентра будут полностью разрушены ударной волной, скорость которой составит 400 метров в секунду. Город охватят пожары.
Согласно результатам моделирования, итогом падения небольшого по космическим меркам астероида на территории Новосибирска станет гибель более 400 тысяч человек, выжившие получат ожоги и тяжелые травмы.
Какие риски
Статистически падение метеорита на город маловероятно из-за того, что населенные пункты занимают небольшую площадь поверхности Земли. Большинство астероидов падает в океаны или малонаселенные регионы.
Современные технологии позволяют ученым обнаруживать и отслеживать потенциально опасные объекты в космосе. Так называемая Туринская шкала оценивает риск от 0 (никакой) до 10 (неизбежная катастрофа). Сейчас наиболее опасным считается 2024 YR4 — у него рейтинг 3.