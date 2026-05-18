НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Аномальные пятна невероятных размеров увидели на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Аномальная область активности сформировалась на обратной стороне Солнца, она способна вызвать одну из сильнейших магнитных бурь за последние несколько лет, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что размер активной области обычно прямо пропорционален мощности происходящих здесь солнечных событий. В таких крупных активных областях часто фиксируют самые сильные вспышки в истории.

В частности, самая близкая по размеру с нынешней группа пятен на Солнце образовалась в первой половине мая. Тогда в области 3664 произошла серия взрывов, которая вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

При этом аномальная область, на которой появились пятна, появится в поле зрения Земли только через неделю. Поэтому пока нельзя предсказать, затронет ли потенциальный выброс нашу планету.

SIBNET.RU В MAX

Тема: Человек и космос
Астероид 2026 JH2 экстремально сблизится с Землей
Космический сигнал поймали стаканом воды
Россияне увидят мини-парад планет
Корональная дыра вызовет магнитную бурю
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
Обсуждение (0)
Картина дня
РВСН
Белоруссия начала учения по применению ядерного оружия
Андрей Ермак
Экс-главу офиса президента Украины Ермака отпустили из СИЗО
Вспышка на солнце
Аномальные пятна невероятных размеров увидели на Солнце
Спортивная гимнастика
Российским гимнастам вернули флаг и гимн
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

rumatam

как говорят в Одессе ....скольки надо, стольки и будет.............

D_I_A_B_L_O_o

какие меры интересно будут принимать чтобы впредь такого не повторялось?