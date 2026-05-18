Аномальные пятна невероятных размеров увидели на Солнце

Аномальная область активности сформировалась на обратной стороне Солнца, она способна вызвать одну из сильнейших магнитных бурь за последние несколько лет, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что размер активной области обычно прямо пропорционален мощности происходящих здесь солнечных событий. В таких крупных активных областях часто фиксируют самые сильные вспышки в истории.

В частности, самая близкая по размеру с нынешней группа пятен на Солнце образовалась в первой половине мая. Тогда в области 3664 произошла серия взрывов, которая вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет.

При этом аномальная область, на которой появились пятна, появится в поле зрения Земли только через неделю. Поэтому пока нельзя предсказать, затронет ли потенциальный выброс нашу планету.

SIBNET.RU В MAX