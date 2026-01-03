НАВЕРХ
Выявлены самые аварийные знаки Зодиака

Битая машина
Козероги и Львы демонстрируют наиболее рискованный стиль вождения и чаще других попадают а ДТП, сообщила пресс-служба страхового дома ВСК.

По данным за 2025 год, в рейтинг самых опасных знаков зодиака среди российских водителей вошли:

  • Козероги — 9,4%
  • Львы — 9%
  • Тельцы — 8,75%
  • Овны — 8,6%
  • Раки — 8,4%

В топ вновь попали Раки, а Близнецы, напротив, стали водить аккуратнее. При этом Стрельцы и Скорпионы продолжают демонстрировать самую низкую аварийность, отметили страховщики.

Самыми опасными водителями стали автовладельцы в возрасте 40-49 лет, особенно рожденные под знаками Овна и Льва. А вот за молодых Скорпионов и Стрельцов до 29 лет можно быть полностью спокойными. Представители этих знаков реже других в своей возрастной категории попадают в ДТП. Среди Козерогов самыми аккуратными водителями стали водители в возрасте 50–59 лет.

Козерогам, лидирующим в антирейтинге, стоит с осторожностью относиться к выбору автомобилей Hyundai — на ДТП с участием авто марки приходится 10,4% аварий среди представителей этого знака. Гораздо надежнее для них выглядит выбор в пользу KIA.

Для Львов более безопасными считаются автомобили Toyota. Тельцам лучше всего подходят автомобили Hyundai, Овнам — Toyota, а Ракам стоит обратить внимание на Lada.

