Выявлены самые аварийные знаки Зодиака

Козероги и Львы демонстрируют наиболее рискованный стиль вождения и чаще других попадают а ДТП, сообщила пресс-служба страхового дома ВСК.
По данным за 2025 год, в рейтинг самых опасных знаков зодиака среди российских водителей вошли:
- Козероги — 9,4%
- Львы — 9%
- Тельцы — 8,75%
- Овны — 8,6%
- Раки — 8,4%
В топ вновь попали Раки, а Близнецы, напротив, стали водить аккуратнее. При этом Стрельцы и Скорпионы продолжают демонстрировать самую низкую аварийность, отметили страховщики.
Самыми опасными водителями стали автовладельцы в возрасте 40-49 лет, особенно рожденные под знаками Овна и Льва. А вот за молодых Скорпионов и Стрельцов до 29 лет можно быть полностью спокойными. Представители этих знаков реже других в своей возрастной категории попадают в ДТП. Среди Козерогов самыми аккуратными водителями стали водители в возрасте 50–59 лет.
Козерогам, лидирующим в антирейтинге, стоит с осторожностью относиться к выбору автомобилей Hyundai — на ДТП с участием авто марки приходится 10,4% аварий среди представителей этого знака. Гораздо надежнее для них выглядит выбор в пользу KIA.
Для Львов более безопасными считаются автомобили Toyota. Тельцам лучше всего подходят автомобили Hyundai, Овнам — Toyota, а Ракам стоит обратить внимание на Lada.