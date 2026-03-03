По версии Института цвета Pantone, главным цветом 2026 стал оттенок белой дымки. Цвет получил название Cloud Dancer (облачный танцор). Оттенок символизирует стремление к безмятежности и чистым начинаниям.

Цвета Pantone используют маркетологи, модные дома, дизайнеры, производители мебели и даже автомобилей. В повседневной жизни комбинируют в одежде и макияже, интерьере и ландшафтном дизайне.

Ежегодно Pantone выбирает цвет, который будет не только модным, но и станет символическим отражением эпохи. Величественный белый 2026 года выбран как символ успокаивающего влияния в обществе, отдыха от цифрового шума, простора и чистого пространства. В палитре цвет получил код 11-4201.

Как описывают эксперты института, Cloud Dancer — это оттенок цифрового детокса и ментального благополучия. «Облачный танцор» — это мягкий протест против агрессивной среды, приглашение замедлиться, отдышаться и найти опору в чем-то простом, натуральном и невесомом, как облако.

Дизайнеры увидели так: «Облачный танцор» создает атмосферу, добавляет свет. Белый — это не пустота, а свобода. Даже если он использован не в гармонии, а в контрасте. Pantone предложил несколько палитр применения Cloud Dancer 11-4201.

По мнению экспертов, Cloud Dancer не должен быть монотонным, более эффектно этот цвет работает в группе. Его можно смело сочетать как с глубокими, насыщенными оттенками, так и с постельными тонами.

В любом использовании цвет обеспечит свежесть, элегантность и дороговизну. В сочетаниях Cloud Dancer облагородит даже неоновые цвета, сделав их возможными для любого возраста и статуса.

В одежде «Облачный танцор» наиболее выигрышно будет смотреться в многослойных вариантах и в предметах верхней одежды. Например, жилет, жакет, элегантное пальто или длинная искусственная шуба. Также цвет хорош для аксессуаров и обуви.

Дизайнеры интерьеров воодушевленно встретили «Облачного танцора», прогнозируя зарождение нового направления и долгую жизнь цвета после 2026 года.

В интерьере Cloud Dancer отлично впишется практически в любые стили: минимализм, скандинавский, арт-деко, экостиль, неоклассика и другие. Он может стать основой, фоном для создания атмосферы. Контрастно подчеркнет другие оттенки.

Фото: © pxhere.com

Особенно хорошо будет работать в сочетании с натуральными текстурами, подчеркнет такие акценты как предметы искусства, фотокомпозиции, домашний текстиль.

Однако «Облачный танцор» не полностью универсален. Чтобы не потерять его магию, не стоит использовать в сочетании с «поглощающими» цветами. Например, это огненные красные или угольный черный. Лучше сочетать с матовыми, приглушенными оттенками.