НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Магия «облачного танцора»: с чем сочетать главный цвет года

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Цвет 2026 года
Фото: © pantone.com
По версии Института цвета Pantone, главным цветом 2026 стал оттенок белой дымки. Цвет получил название Cloud Dancer (облачный танцор). Оттенок символизирует стремление к безмятежности и чистым начинаниям.

Цвета Pantone используют маркетологи, модные дома, дизайнеры, производители мебели и даже автомобилей. В повседневной жизни комбинируют в одежде и макияже, интерьере и ландшафтном дизайне.

Ежегодно Pantone выбирает цвет, который будет не только модным, но и станет символическим отражением эпохи. Величественный белый 2026 года выбран как символ успокаивающего влияния в обществе, отдыха от цифрового шума, простора и чистого пространства. В палитре цвет получил код 11-4201.

Как описывают эксперты института, Cloud Dancer — это оттенок цифрового детокса и ментального благополучия. «Облачный танцор» — это мягкий протест против агрессивной среды, приглашение замедлиться, отдышаться и найти опору в чем-то простом, натуральном и невесомом, как облако. 

Дизайнеры увидели так: «Облачный танцор» создает атмосферу, добавляет свет. Белый — это не пустота, а свобода. Даже если он использован не в гармонии, а в контрасте. Pantone предложил несколько палитр применения Cloud Dancer 11-4201.

По мнению экспертов, Cloud Dancer не должен быть монотонным, более эффектно этот цвет работает в группе. Его можно смело сочетать как с глубокими, насыщенными оттенками, так и с постельными тонами. 

В любом использовании цвет обеспечит свежесть, элегантность и дороговизну. В сочетаниях Cloud Dancer облагородит даже неоновые цвета, сделав их возможными для любого возраста и статуса.

В одежде «Облачный танцор» наиболее выигрышно будет смотреться в многослойных вариантах и в предметах верхней одежды. Например, жилет, жакет, элегантное пальто или длинная искусственная шуба. Также цвет хорош для аксессуаров и обуви.

Дизайнеры интерьеров воодушевленно встретили «Облачного танцора», прогнозируя зарождение нового направления и долгую жизнь цвета после 2026 года. 

В интерьере Cloud Dancer отлично впишется практически в любые стили: минимализм, скандинавский, арт-деко, экостиль, неоклассика и другие. Он может стать основой, фоном для создания атмосферы. Контрастно подчеркнет другие оттенки. 

Фото: © pxhere.com

Особенно хорошо будет работать в сочетании с натуральными текстурами, подчеркнет такие акценты как предметы искусства, фотокомпозиции, домашний текстиль.

Однако «Облачный танцор» не полностью универсален. Чтобы не потерять его магию, не стоит использовать в сочетании с «поглощающими» цветами. Например, это огненные красные или угольный черный. Лучше сочетать с матовыми, приглушенными оттенками.

Еще по теме
Зачем на джинсах металлические заклепки
Лучшие и худшие цвета для встречи года Красной Огненной Лошади
Институт Pantone выбрал цвет 2026 года
Станок или электробритва: чем бриться лучше
смотреть все
Жизнь #Стиль #Дизайн
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп допустил проведение сухопутной операции в Иране
Глава МИД Ирана назвал инициатора нападения на страну
Дмитриев спрогнозировал рост цены на нефть выше $100 за баррель
Утвержден новый ГОСТ на белый пшеничный хлеб
О самом главном
Магия «облачного танцора»: с чем сочетать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
29
Иран отказался возобновлять переговоры с США
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
27
Президент ОАЭ позвонил Путину