Зачем на джинсах металлические заклепки

Джинсы появились как особо крепкая рабочая одежда для дровосеков, золотоискателей, фермеров и ковбоев. И металлические заклепки на них поначалу имели сугубо утилитарное значение.

Собственно, история самих джинсов началась с заклепок. В 1870 году жена дровосека из городка Рино в штате Невада попросила местного портного Джейкоба Дэвиса сшить прочные штаны. Особое внимание она обратила на карманы: супруг женщины носил в них тяжелые инструменты и они регулярно рвались.

Дэвис решил укрепить углы карманов медными заклепками, которые использовал для конской сбруи. Вышло неплохо. Он собрался запатентовать идею, но у него не было для этого денег. Портной обратился за помощью к знакомому Леви Страусу.

В 1873 году Дэвис и Страусс получили патент № 139.121 на применение металлических заклепок на одежде. Из этого патента и выросло производство джинсов, которые сначала шились из коричневой парусины, а потом из синего денима. Так появилась компания Levi's.

Джинсы полюбились представителям рабочих профессий — дровосекам, золотоискателям, железнодорожникам, фермерам. Они стали неотъемлемым элементом образа ковбоев.

С 1966 года заклепки убрали с задних карманов, так как они протирали одежду, царапали седла и мебель. Их заменили усиленным швом.

Со временем медные заклепки потеряли свое функциональной значение, но, как дань традиции, они до сих пор остаются обязательным атрибутом классических джинсов компании Levi's и других производителей джинсовой одежды.