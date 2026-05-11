Норвежский школьник случайно нашел меч времен викингов

Шестилетний мальчик в Норвегии случайно нашел меч возрастом 1,3 тысячи лет во время школьной экскурсии, сообщило Управление по охране культурного наследия Иннландета.

«Эта вещь сразу бросилась в глаза. Она была покрыта ржавчиной и грязью. Я решил поднять ее и посмотреть, что это такое», — рассказал нашедший меч Хенрик Рефснес Мертведт газете Hadeland.

Найденный меч — однолезвийный, то есть заточенный только с одной стороны. Такие называют скрамасаксами, или саксами, отметили эксперты Управления по охране культурного наследия Иннландета.

Такие мечи были распространены в период Меровингов (примерно 550–800 годы нашей эры) и в переходный период перед ранней эпохой викингов.