НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Норвежский школьник случайно нашел меч времен викингов

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Меч времен викингов, найденный в Норвегии
Фото: © Управление по охране культурного наследия Иннландета

Шестилетний мальчик в Норвегии случайно нашел меч возрастом 1,3 тысячи лет во время школьной экскурсии, сообщило Управление по охране культурного наследия Иннландета.

«Эта вещь сразу бросилась в глаза. Она была покрыта ржавчиной и грязью. Я решил поднять ее и посмотреть, что это такое», — рассказал нашедший меч Хенрик Рефснес Мертведт газете Hadeland.

Найденный меч — однолезвийный, то есть заточенный только с одной стороны. Такие называют скрамасаксами, или саксами, отметили эксперты Управления по охране культурного наследия Иннландета.

Такие мечи были распространены в период Меровингов (примерно 550–800 годы нашей эры) и в переходный период перед ранней эпохой викингов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Микробиологи нашли объяснение гибели армии Наполеона в России
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет Парад Победы без техники в Новосибирске. ФОТО
Колоссальную статую Рамзеса Великого нашли под водой
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Telegram получил крупное обновление
Украина после перемирия атаковала Чечню
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь