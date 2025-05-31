Зачем на джинсы пришивают маленький кармашек

Маленький кармашек на джинсах поначалу имел строго утилитарную функцию, пока в ходу были карманные часы. Впоследствии он превратился в обязательный элемент брюк из денима и обрел новое значение.

Джинсы с маленьким кармашком над правым передним карманом компания Levi Strauss & Co запатентовала 20 мая 1873 года. Это была культовая модель Levi's 501, которая до сих пор выпускается огромными тиражами. Говорят, что этот атрибут придумал сам основатель знаменитого бренда — Левай Страусс.

Кармашек назывался watch pocket (с английского — «карман для часов»). Как и следует из названия, он был предназначен для безопасного хранения карманных часов на цепочке, которые в конце XIX века получили широкое распространение. Стоили они тогда довольно дорого, чтобы носить их, где попало.

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Суровые ковбои отвели этот кармашек под хранение капсюлей, которыми они снаряжали патроны для револьверов Colt и Smith & Wesson. Джинсы стали популярны в среде трудящихся и рабочие стали класть в маленький карман всякую всячину, типа гвоздей и шурупов.

После выхода из обихода карманных часов кармашек приспособили под хранение монет, и он сменил название на coin pocket («карман для монет»).