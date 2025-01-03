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Как часто нужно стирать одежду

Источник:
Sibnet.ru
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Частота стирки тех или иных видов одежды зависит от скорости загрязнения, особенностей материалов, а также от требований гигиены. Разбираемся, почему джинсы стирают раз в неделю, а куртки — раз в сезон.

С одной стороны, хочется всегда выглядеть опрятно, с другой — не хочется слишком часто стирать одежду, поскольку на это плюс сушка и глажка требуется время и вещи от частых стирок портятся.

Специальный график избавит от сомнений. Он составлен, исходя из трех факторов. Первый — это соображения гигиены, так как на одежде остаются следы пота, частички отмирающей кожи, кроме того, вещи «на выход» собирают на себе бактерии. 

Второй фактор — особенность загрязнения того или иного вида одежды. Например, белая рубашка жарким летом быстро теряет вид. 

Третий — особенности материалов, из которых сшиты вещи. В частности, дорогой пиджак из шерсти часто стирать не стоит.

После каждой носки

Нижнее белье и носки стирают после каждой носки из-за соображений гигиены. С такой же периодичностью забрасывают в стиральную машину спортивную одежду: шорты, майки, футболки, леггинсы. Во время тренировок они пропитываются потом. Часто приходится стирать белые рубашки, футболки и блузки, особенно, летом.

После двух-трех надеваний

С такой периодичностью стирают базовую повседневную одежду: цветные рубашки, блузки, футболки, платья и юбки. С шортами и брюками можно эту процедуру производить пореже — после двух-четырех носок. Они не так быстро теряют опрятный вид.

После трех-четырех носок

Так стирать нужно одежду для сна. Если принимать каждый раз душ перед сном такой периодичности будет достаточно. После трех-четырех надеваний нужно отправлять в стирку свитеры и худи из хлопка. Для этой одежды — это оптимальный вариант.

Как часто стирать одежду

После пяти-шести надеваний

Пиджаки и свитеры из шерсти не следует стирать слишком часто. Они слишком «деликатны» для такой процедуры. А дорогие шерстяные вещи вообще лучше отдавать в химчистку, чтобы они прослужили как можно дольше.

После семи-восьми носок 

По поводу джинсов до сих пор идут споры. Пионер джинсовой одежды — компания Levi's — советует стирать их как можно реже, потому что эта процедура повреждает ткань. 

Другие же советуют их подвергать стирке так же, как и другую одежду. Оптимальная периодичность здесь— семь-восемь носок. Дорогие фирменные джинсы из настоящего денима можно стирать реже.

Верхняя одежда

Зимние куртки, пуховики, пальто следует отдавать в химчистку один-два раза в сезон, в зависимости от того, насколько они потеряли вид после долгой носки.

Демисезонные куртки, плащи и ветровки можно стирать (отдавать в химчистку) чаще — три-четыре за сезон. У них, как правило, менее деликатная ткань и нет сложного наполнителя, как в зимней одежде. 

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Верхняя одежда собирает больше всего бактерий, так как именно она контактирует с внешним миром. 

Чтобы дезинфицировать куртки, пальто и пуховики, можно периодически обрабатывать их паром. Это одновременно освежит вид вещей и обезвредит потенциальную заразу.

Не стоит забывать о шарфах, шапках, перчатках. Их нужно подвергать чистке минимум три-четыре раза за сезон.

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Топ комментариев

senik

У хохлов был дополнительный доход от транзита газа. «Назло бабушке уши отморозили»

~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

Matkin

Без дешёвого российского газа Европа и так уже почти загнулась. Мы то без них проживём - а вот проживут...

pepelmetal

"Курахово не имело стратегической ценности"