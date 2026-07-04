Зачем к одежде добавляют лоскуток

Небольшой лоскут ткани иногда пришит к новой одежде вместе с запасной пуговицей. Часто считают, что этот кусочек понадобится для возможного ремонта изделия, чтобы сделать заплатку. Но у него другое предназначение.

Лоскуток, или шильдик — тестер, на котором можно проверить, как ткань реагирует на различные воздействия.

Тест пятновыводителя. На этом кусочке можно проверить, как ткань будет реагировать на отбеливатель или пятновыводитель, если на ней появится загрязнение.

Линька. Нужно взять белую влажную тряпочку и потереть лоскуток. Если белое окрасится, значит, ткань линяет и при стирке нужно использовать ловушки цвета.

Глажка. Можно помять ткань и прогладить лоскут утюгом на разной температуре, чтобы выбрать идеальный режим, не опасаясь прижечь вещь.

Усадка. Можно протестировать, сядет ли новая одежда после первой стирки и насколько, если не соблюдать рекомендованный температурный режим.

Иногда этот лоскуток действительно можно использовать для небольших заплаток. Также он поможет в магазине при подборе ниток и пуговиц.

Кусочек ткани-тестера сейчас предлагают не все производители. Чаще его можно встреть в одежде из натуральных тканей: хлопка, льна, шелка, шерсти. Эти материалы наиболее чувствительны к стирке. Или если используется ткань с особым типом окрашивания: например, глубокие темные цвета могут линять.