Гайд о розах: как выбрать онлайн и правильно ухаживать

Один букет роз стоит неделю, другой вянет через три дня. И дело не в удаче, а в нескольких деталях, которые можно проверить заранее. На что обратить внимание перед покупкой, чтобы понимать, чего ожидать от букета.

Чтобы купить розы в Новосибирске, полезно понимать, как оценить свежесть букета по карточке товара, какие сорта обычно стоят дольше и что сделать дома сразу после получения

Как онлайн понять, какой доставят букет?

Выбирать свежие розы лучше в проверенных онлайн-магазинах с высокой оценкой и положительными комментариями. Это помогает заранее понять, насколько стабильно продавец собирает качественные букеты и в каком виде цветы приезжают получателям.

На «Флаувау» все это удобно проверить в одном месте: можно отсортировать предложения по рейтингу, изучить отзывы и посмотреть реальные фото. Перед доставкой продавец присылает снимок букета для доставки, по которому легко можно определить признаки свежих роз: плотный бутон, лепестки без потемнений, зеленые листья и ровный крепкий стебель.

Какие сорта роз стоят дольше?

Не все сорта ведут себя одинаково: одни дольше сохраняют плотный бутон, другие быстрее раскрываются. Полезно смотреть не только на цвет, но и на стойкость конкретного вида.

Эквадорские розы

Часто стоят дольше других за счет плотного бутона, крепкого стебля и толстых лепестков. При нормальном уходе такие розы могут сохранять хороший вид 7-12 дней. Это надежный выбор, если нужен классический букет, который простоит дольше обычного.

Кустовые розы

На одном стебле сразу несколько бутонов, и раскрываются они постепенно. За счет этого букет не теряет объем резко: пока одни цветки раскрываются полностью, другие только начинают распускаться. В среднем кустовые розы радуют 5–10 дней.

Пионовидные розы

Очень эффектные и пышные, но раскрываются быстрее классических сортов. После полного раскрытия лепестки могут быстрее терять форму, поэтому чаще всего такие розы стоят 5–8 дней. Зато в первые дни они выглядят особенно объемно и нарядно.

Как правильно ухаживать за розами?

Сразу подрезать стебли. После получения букета стебли лучше обновить: сделать свежий срез и убрать листья, которые окажутся под водой. Это помогает цветам лучше «пить» и уменьшает риск бактериального налета.

Менять воду каждые 2–3 дня. Чистая ваза и свежая вода — главное условие стойкости. Эксперты советуют менять воду каждые два-три дня, а если она помутнела — раньше. При этом не забывайте немного подрезать стебли.

Держать букет подальше от жары. Розы дольше стоят в прохладном месте, без прямого солнца и не с батареей поблизости. Тепло ускоряет увядание, а жара и солнечный подоконник особенно быстро портят даже хороший букет.