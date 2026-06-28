Чем опасно подключение бытовой техники через тройник

Подключение сразу нескольких устройств к одной розетке через тройники (разветвители) существенно увеличивает нагрузку на линию, предупредил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Электрическая сеть в квартире и разветвители рассчитаны на ограниченный ток. И если в один разветвитель собрать несколько мощных потребителей — зарядные устройства, кондиционер, микроволновую печь, обогреватель, чайник, — суммарная мощность может превысить допустимую нагрузку на контакты и проводку, пояснил в интервью «Ленте.ру» эксперт.

«Главная опасность возникает в местах соединений. В тройнике ток проходит через дополнительные контактные группы, и каждое соединение обладает ненулевым сопротивлением. При высокой нагрузке часть энергии на этих переходных сопротивлениях превращается в тепло, и температура растет не в кабеле прибора, а именно в контактах», — сказал Буряков.

По словам эксперта, ситуацию усугубляют удлинители и тройники, подключенные друг к другу цепочкой. Каждый новый узел добавляет переходное сопротивление, ухудшает контакты и создает еще одну точку локального нагрева.

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Буряков уточнил, что наибольший риск создают компактные разветвители без заземления и дешевые устройства с тонкими латунными или подобными им пластинами внутри корпуса.



Он добавил, что безопаснее всего подключать мощную технику — обогреватели, микроволновые печи, кондиционеры, стиральные машины, холодильники — напрямую в стационарную розетку, не собирая несколько энергоемких приборов в одной точке питания.