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Как очистить белую подошву кроссовок

Источник:
Sibnet.ru
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Кроссовки
Фото: © Magnific.com/
Белая подошва кроссовок и кедов склона быстро загрязняться и портить внешний вид дорогой и красивой обуви. Есть несколько способов вернуть любимой паре свежий вид.

Белая подошва летом моментально покрывается пылью и через некоторое время начинает впитывать грязь, а еще через какое-то время желтеет.

Как отчистить грязь

Пыль с подошвы легко смывается губкой с мыльным раствором. С въевшейся грязью справится зубная щетка со средством для мытья посуды. Темные полосы на подошве можно убрать с помощью канцелярского ластика, обладающего абразивным эффектом. Ластик обязательно должен белым, чтобы не оставить следы.

Как убрать желтизну

Поможет зубная паста (она должна быть белой). С помощью зубной щетки ее нужно нанести на поверхность, смочить водой и растереть. Затем тщательно смыть и протереть влажной тканью.

С пожелтением также справится лимонная кислота. Ее раствор нужно нанести на подошву и через 20 минут смыть теплой водой. 

Есть еще один способ — смесь соды и уксуса. Этой смесью следует натереть поверхность, оставить на 30 минут, затем смыть с помощью тряпки.

Если народные средства не помогли, существуют специальные чистящие средства для белой подошвы. В тяжелых случаях спасет белая краска для обуви.

Что испортит подошву

Ни в коем случае нельзя для очищения подошвы пользоваться хлорсодержащими отбеливателями, типа белизны. Они разрушают резину. Не стоит экспериментировать с ацетоном и растворителями.

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