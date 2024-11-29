Куртка оказалась главным носителем бактерий

Медики исследовали вещи из ежедневного обихода и установили лидера по скоплению бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания. Им оказалась куртка.

«Рекордсменом по количеству бактерий стала куртка. В результатах анализов были представлены условно-патогенные бактерии… четыре из которых входят в группу стафилококков», — говорится в сообщении лаборатории ИНВИТРО.

Второе место по количеству бактерий разделили ключи и телефон. На третьем месте оказались банковская карта и книга из библиотеки.

Большинство найденных бактерий не представляют угрозы, так как считаются частью нормальной микрофлоры, но при условии соблюдения гигиены. Наибольшую опасность несет золотистый стафилококк, способный вызвать более 100 инфекционных заболеваний.

Риски повышаются, если у человека снижен иммунитет, например, во время болезни, или есть ранки на коже — бактерии с одежды могут проникнуть в организм и стать причиной заболевания.

Чтобы нейтрализовать бактерии на куртке, медики советуют периодически ее стирать, а рукава – обрабатывать паром. Телефон и ключи протирать санитайзером пару раз в неделю, а книжку можно подержать под ультрафиолетовой лампой.

«Но слишком усердствовать тоже не стоит, так как бактерии постоянно присутствуют не только на бытовых предметах, но и на коже человека, и это нормально. Регулярный контакт с бактериями «тренирует иммунитет». То есть иммунная система человека таким образом учится распознавать бактерии и реагировать на них», — приводятся в сообщении слова главврача ИНВИТРО-Сибирь Андрея Позднякова.