Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО

День Победы в Новосибирске стал синонимом торжественного парада. Сейчас по площади Ленина проходят около 2 тысяч военнослужащих и представителей силовых структур, около 50 единиц техники. Но так было не всегда.

В советское время парады Победы проводили только в юбилейные годы, а в Новосибирске их было только два: в 1965 и 1990 годах. По решению первого президента России Бориса Ельцина парады стали ежегодными с 1996 года.

В Новосибирске парад организует 41-я армия Центрального военного округа, до 2010 года — Сибирского военного округа. Среди постоянных участников — курсанты НВВКУ и НВИ внутренних войск МВД. С 2012 года к ним добавляются силовые структуры: судебные приставы, пограничное управление ФСБ, управление ФСИН, МЧС, МВД. Фронтовики и ветераны Великой Отечественной войны шествовали до 2010 года.

