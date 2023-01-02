Новый 2023 год начнется с перемен для четырех знаков Зодиака. Звезды рекомендуют им изменить что-то во внешности, а некоторым кардинально сменить имидж. Это поможет ощутить себя более свободными и обновленными.

Близнецы

В 2023 году Близнецы почувствуют тягу к экспериментам над собой. Будет хотеться нового образа, они будут создавать его, но без помощи стилистов. Близнецы все сделают своими руками, будут создавать себя сами. И результат может оказаться великолепным.

Звезды советуют представителям этого знака Зодиака обратить внимание на прическу и лицо. Астролог Татьяна Шведова советует отдать предпочтение естественности. Например, не стоит прибегать к хирургическим методам изменения внешности. Девушкам в 2023 году лучше отказаться от наращенных волос и ресниц.

Близнецам-мужчинам перемены тоже придутся кстати. Удачно будет обзавестись какими-то модными аксессуарами, которые сделаю образ ярким и запоминающимся.

Весы

Весы в 2023 году будут обновлять гардероб и радовать себя этим, потому что обновки они обожают. Постепенно Весы войдут во вкус, решатся на более глобальные перемены и, скорее всего, отправятся в салон красоты.

Весы приведут в порядок волосы, ногти. В новом образе они точно понравятся себе. Но звезды советуют Весам не ограничивать фантазию и поэкспериментировать с цветом. Например, брюнетки могут стать блондинками и наоборот.

Весы-мужчины тоже будут готовы на кардинальные перемены. Это также может выразиться в цвете волос или стрижке, которая будет кардинально отличаться от предыдущей.

Водолей

Судьба подарит Водолеям в новом 2023 году возможность осуществить все, о чем они раньше только мечтали. Но взамен звезды потребуют от представителей этого знака Зодиака полной трансформации.

Трансформироваться Водолеи будут в том числе и внешне. Могут прибегать к пластическим операциям и различного рода косметическим услугам. И перемены такого рода пойдут только на пользу.

Многие Водолеи полностью обновят гардероб. Причем произойдет это не постепенно, а резко. Старым вещам и образам не останется места в жизни Водолеев.

Звезды советуют сделать акцент на деловой и спортивный стили. Именно они будут больше всего соответствовать образу жизни Водолеев в 2023 году.

Стрелец

Новые знания, новые знакомства, новые интересы – все это в 2023 году будет привлекать Стрельца с удвоенной силой. Неудивительно, что представителям знака захочется обновиться и внешне.

2023 год обещает наделить Стрельцов такой мощной любовной харизмой, что это сделает его совершенно неотразимым в глазах противоположного пола.

Звезды советуют этому знаку Зодиака подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды и макияжа. Полная смена гардероба для создания нового имиджа не обязательна. Достаточно добавить ярких аксессуаров, которые должны быть не столько модными, сколько уникальными, самобытными.

При этом Стрельцам нужно найти баланс между откровенным и строгим. Сочетать дерзать и нежность.