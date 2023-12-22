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Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона

Источник:
Sibnet.ru
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новогодний образ в год Дракона
Фото: © Sibnet.ru
Китайский символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. Астрологи дали советы, что надеть на Новый год, чтобы наряд и аксессуары привлекли покровительство хозяина года.

Зеленый Деревянный Дракон — единственный знак, который в китайском символизме не несет негатива, являясь символом абсолютной гармонии Неба и Земли.

Дракон 2024 года олицетворяет с одной стороны спокойствие, достаток и мудрость, а с другой — яркость и неординарность.

Хорошо будет встретить праздник в шумной компании и правильном наряде. «Никаких скромных луков. Дракон любит все дорогое и качественное», — сказала член Союза астрологов России Юлия Богданова.

Главные правила для встречи Дракона

Цвета: красный, желтый (золотой)
Ткани: бархат, шелк
Декор: пайетки, стразы, яркие аксессуары

Новогодний образ в год Дракона

Китайцы советуют выбирать наряды на основе бархата или шелка, используя их традиционные красные и золотые тона. С зеленым цветом, который в китайской культуре ассоциируется с ростом, плодородием и здоровьем, нужно быть осторожнее, особенно, рожденным в год покровителя года.

«Китайцы считают, что родившимся в год Дракона лучше отказаться от зеленых оттенков. Иначе символ года может решить, что вы претендуете на его место — и год обернется чередой неудач», — пояснила Богданова.

Также для празднования года Дракона подойдут наряды яркого и даже кричащего цвета. Всевозможные пайетки, стразы, асимметричные детали и броские аксессуары — то, что нужно.

«Деревянные украшения отлично дополнят образ. Кроме того, дерево символизирует развитие, расцвет, счастье и успех в разных сферах жизни. Если же вы не любите натуральные материалы, остановите свой выбор на украшениях из золота», — сказала астролог про украшения на новый 2024 год.

Если в выборе маникюра опираться на астрологию, то стоит отдать предпочтение однотонному красному. Также подойдет маникюр с золотыми вкраплениями, зеленый или изумрудный с золотом или серебром, френч в этих тонах.

Мужчинам достаточно будет добавить яркие носки или галстук, чтобы быть в новогодней тематике. Или просто надеть дорогие аксессуары — на Востоке верят, что Дракон предпочитает ювелирные металлы или дорогую бижутерию.

Как завязать мужской и женский галстук

Под запретом

Выбирая наряд на Новый год, стоит обратить внимание на наличие всего одного цвета, который в 2024 году под запретом Дракона.

«Не рекомендую использовать синий цвет. Ни в одежде, ни в украшении дома, ни даже в маникюре. Считается, что его Дракон больше всего не любит», — сказала Богданова.

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