Новый участник появится в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в новом выпуске, который выйдет в субботу, 12 апреля, сообщил ведущий Марат Башаров.

Кто станет девятым экстрасенсом и заменит Соню Егорову, держится в секрете. Но поклонники шоу провели расследование и нашли несколько подходящих кандидатур.

Условия для нового экстрасенса

Новый экстрасенс займет место Сони Егоровой, которая ушла из «Битвы» по собственному желанию. Но в замене участника есть один нюанс — ему придется начать гонку за победу с середины проекта, тогда как у других героев уже накопились баллы за испытания.

Егорова на момент ухода находилась практически на дне турнирной таблицы, у нее было 89 баллов. Для сравнения, у лидера проекта Влада Череватого 106 баллов.

По предварительному решению ведущего и участников «Битвы сильнейших», новый экстрасенс должен принять баллы Егоровой и начать старт в проекте с этим «багажом».

Кто станет девятым экстрасенсом в «Битве сильнейших»

Среди претендентов на место в «Битве сильнейших» звучали многие имена: Тимофей Руденко, Марьяна Романова, Юлий Котов, Дмитрий Матвеев, Александр Саков, Елизавета Петрова, Елена Голунова, Никита Турчин и другие.

экстрасенс Дмитрий Матвеев Фото: © телеграм-канал Дмитрия Матвеева

Некоторых экстрасенсов поклонники «пробили» по соцсетям и выяснили, например, что Руденко отказался «подбирать» баллы Егоровой, Романова — сказала в прямом эфире, что не будет участвовать, Саков якобы занят отцовством.

В итоге вариантов осталось немного. Главные кандидатуры — Матвеев и Котов. На Матвеева намекнул участник «Битвы» Олег Шепс. Выходя со съемок, он мельком показал Матвеева на видео, и сказал, что нового участника строго держат в секрете.

Экстрасенс Юлий Котов Фото: © кадр из телеграм-канала Юлия Котова

Поклонники посчитали, что это провокация, и еще больше утвердились в кандидатуре Котова.

Зрители уверены, что экстрасенсы усиливают интригу, привлекая внимание к проекту и на самом деле новым участником станет тот, которого вообще никто не ожидает увидеть.