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Счастливые цвета знаков Зодиака в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Для каждого знака Зодиака есть свои цвета, которые будут помогать или, напротив, вредить в 2023 году. От каких цветов лучше отказаться, а какие предпочесть, чтобы год сложился успешно?

Человечество использует магию цвета с древности. В каждом учении им придается свое значение. Например цвета связывают со стихиями и планетами. И считается, что используя тот или иной цвет, человек может повысить работоспособность, стать более привлекательным для противоположного пола, улучшить здоровье и даже изменить характер.

Овен

В 2023 году лучше убрать из гардероба пастельные оттенки и синий. Нежные цвета уменьшают энергию достигатора и делают человека пассивным, а синий цвет добавляет стабильности, но мешает притягивать возможности и удачу. сказала Sibnet.ru астролог Оксана Полещук. 

Овнам стоит выбирать красный, который гарантирует прирост энергии.

Телец

Тельцам лучше изъять из гардероба красный цвет. Он заставляет их спешить. В крайнем случае можно использовать красный в аксессуарах. Например, платок из натурального шелка с красными деталями.

В 2023 году, вообще, любые яркие огненные цвета Тельцам лучше заменить на пастельные оттенки. Например, вместо желтого взять экрю или классический бежевый.

Близнецы

Близнецам для удачи в 2023 году следует убрать зеленые оттенки. Из-за них знак будет слишком спокойным и приземленным. Заменить зеленый можно на бирюзу.

Красный цвет повысит активность, но привнесет конфликтность и агрессию. Поэтому использовать его нужно аккуратно, предупреждает астролог.

Раки

Для Раков в 2023 году действует запрет на черный цвет, каким бы привлекательным он не казался. Из темных оттенков лучше выбирать графит или серый.

Красный и оранжевый тоже слишком агрессивны. Они будут мешать проявлять мягкость и чувственность, а также могут вгонять в панику и страх. Лучше использовать что-то романтичное, например, розовый.

Львы

Львам следует избегать разбеленных пастельных оттенков. Они негативно повлияют на яркость знака и снизят удачу. Стабильный синий превратит Льва в невидимку, что неприемлемо для этого знака.

Сочные огненные цвета — правильный выбор Львов на 2023 год.

Девы

Девам в 2023 году следует заменить  яркие кричащие цвета на спокойные пастельные. Особенно хороши беж и джинсовые оттенки. Красный будет нервировать, а также отвлекать от важных деталей.

Весы

Весам красный помешает исполнять желания. Желтый тоже будет лишним. Стоит остановиться на пастельных оттенках и более уравновешенных цветах. Голубой — идеален. 

Астролог предупреждает, что с осторожностью стоит носить белый цвет. В нем тяжело будет отстаивать интересы.

Скорпионы

Простые и чистые цвета не для таинственного Скорпиона. В 2023 году стоит полностью убрать их из гардероба и заменить на более глубокие. Например, светло-зеленый поменять на изумруд, а красный — на марсалу.

Также стоит отказаться от светлой, нежной гаммы. Любые пастельные оттенки размоют силу и отдалят Скорпионам исполнение желаний в 2023 году.

Стрельцы

Депрессия и плохое настроение будут отталкивать удачу от Стрельцов. Чтобы сохранять оптимизм, надо убрать черный цвет. И синий носить с осторожностью.

Чистый красный цвет будет добавлять заносчивости. Лучше заменить его на самый модный оттенок нового сезона – малиново-красный VivaMagenta.

Козероги

Чем чище цвет, тем лучше. Надо выбирать не серый, а черный, не шампань, а белый.

Для стабильного роста и достижения целей стоит отказаться от красного, он будет мешать концентрироваться на задачах.

Водолеи

Светлые оттенки любых цветов будут плохим выбором для Водолеев. Гораздо лучше сработают темные глубокие цвета.

Зеленый и красный, неважно каких оттенков, лучше использовать минимально. Зеленые цвета будут приземлять, а красные помешают действовать конструктивно.

Но есть и исключение из этого правила – если используется градиентный переход в одежде. В этом случае ограничений в цветах нет.

Рыбы

В 2023 году Рыбам категорически не подойдут вещи с агрессивным принтом. А перебор темных цветов негативно скажется на волнительной творческой натуре этого знака. 

Поэтому следует убрать одежду черного и коричневого цветов, а добавить в гардероб сложные сочетания, например, сине-зеленый. 

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