Институт цвета Pantone выбрал цветом 2023 года Viva Magenta. Оттенок уходит корнями в природу и характеризуется как дерзкий и мятежный.

«Viva Magenta смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования», — говорится на сайте Института цвета Pantone.

По словам исполнительного директора Института цвета Pantone Леатрис Эйсман, Viva Magenta — это оттенок красного, вдохновленный цветом кошенили, одного из ценных, натуральных красителей. Оттенок призывает к самовыражению, открытости и силе в непростые времена.

Pantone — исследовательский центр, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и другие отрасли. Организация определяет главный цвет с 2000 года.