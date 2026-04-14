Почему люди не размножаются почкованием

Размножение почкованием позволило бы людям получать полных клонов самих себя, воссоздавая в каждом следующем поколении один и тот же набор генов. Но природа отбраковала этот способ. Почему?
Почкование — это вид бесполого размножения, при котором дочерняя особь формируется как вырост (почка) на теле родителя. Почка растет, у нее формируются органы, после чего она отделяется и начинает вести самостоятельную жизнь. Так размножаются простейшие организмы, вроде дрожжей, губок или кораллов.
Для сложных организмов этот метод не подошел, потому что у него есть один большой недостаток — накопление мутаций. Поскольку дочь целиком наследует геном матери, у нее нет способа убрать из него вредные гены. Их будет становится все больше и у сложных организмов это приведет к вымиранию вида.
Ситуация меняется, когда для создания потомства к
матери добавляется отец. Гены родителей смешиваются. У кого-то из потомства сохранятся
вредные гены, у кого-то нет. В ходе естественного отбора выживет потомство
последних.
Половое размножение обеспечивает генетическое разнообразие. Оно позволяет «отсеивать» накопленные ошибки, избавляя популяцию от груза вредных мутаций.