Почему люди не размножаются почкованием

Размножение почкованием позволило бы людям получать полных клонов самих себя, воссоздавая в каждом следующем поколении один и тот же набор генов. Но природа отбраковала этот способ. Почему?

Почкование — это вид бесполого размножения, при котором дочерняя особь формируется как вырост (почка) на теле родителя. Почка растет, у нее формируются органы, после чего она отделяется и начинает вести самостоятельную жизнь. Так размножаются простейшие организмы, вроде дрожжей, губок или кораллов.

Для сложных организмов этот метод не подошел, потому что у него есть один большой недостаток — накопление мутаций. Поскольку дочь целиком наследует геном матери, у нее нет способа убрать из него вредные гены. Их будет становится все больше и у сложных организмов это приведет к вымиранию вида.

Ситуация меняется, когда для создания потомства к матери добавляется отец. Гены родителей смешиваются. У кого-то из потомства сохранятся вредные гены, у кого-то нет. В ходе естественного отбора выживет потомство последних.



Половое размножение обеспечивает генетическое разнообразие. Оно позволяет «отсеивать» накопленные ошибки, избавляя популяцию от груза вредных мутаций.