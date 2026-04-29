Майские праздники в Восточной Сибири будут прохладными

Первомай в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае будет прохладным и дождливым, но в конце недели погода начнет налаживаться.

Циклон с сильным ветром и снегом, накрывший регионы Восточной Сибири в конце апреля, отступает, но его влияние сохранится и в пятницу 1 мая.

Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега прогнозируют 1 мая в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Ночью местами до минус 9 градусов. На дорогах гололедица. В горах создались условия для схода снежных лавин.

Днем 1 мая будет уже достаточно тепло — 12-17 градусов, в Иркутской области до 19 градусов, но ветрено, с порывами до 14 метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, осадки прекратятся, ветер утихнет. Воздух прогреется до 20-22 градусов.