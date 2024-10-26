Частота экстремальных погодных явлений выросла во всем мире. Аномальные проявления — от волн жары на юге до штормовых ветров на севере — будут только усиливаться, считает климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Экстремальные погодные явления стали происходить чаще. Это отмечают гидрометеослужбы практически всех стран мира, в том числе и России. Изменился режим выпадения осадков — это происходит более неравномерно. Например, вместо пяти слабых дождиков два мощных ливня. Южные районы, наоборот, сталкиваются с усилением засухи», — сказал Кокорин в интервью «Известиям».

Аномальные явления

Самое наглядное проявление экстремального явления — это волны жары, которые уже переживает России. Они были всегда, но если в XIX веке волны определенной силы были раз в 50 лет, то сейчас они случаются раз в десять лет, а то и чаще.

Прогноз однозначно говорит о том, что примерно через 40 лет они будут в три раза чаще, чем сейчас.

«То есть экстремальная жара будет каждые три года», — предупредил климатолог.

«Общее правило в том, что на каждом кусочке земного шара будет усиливаться то, от чего он страдает и что наиболее заметно утяжеляет там жизнь», — отметил ученый.

Например, в Приморье это сильные осадки, на юге европейской части страны — засухи и волны жары, когда температура может быть за 40 градусов. В горах Кавказа это очень резкое выпадение осадков. На севере речь идет о штормовых ветрах, метелях.

Глобальное потепление — не миф

Климатолог отметил, что все эти аномальные явления хорошо увязывается с глобальным потеплением. «Его причина понятна — это измеренное экспериментально и твердо доказанное небольшое усиление человеком парникового эффекта. Оно составляет 5–7%, казалось бы, совсем чуть-чуть. Но раскачать климатическую систему удалось», — пояснил он.

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Недавно вышли очень детальные статистические работы о том, что за последние 40 лет волны жары стали наблюдаться чаще в полтора раза. Например, если раньше их было 60 в год по всему миру, то сейчас может дойти до 90.

«Длина траектории этого жаркого воздуха тоже стала больше. А скорость движения этой волны жары, наоборот, немного замедлилась, буквально на 20 километров в сутки. Но получается, что волны стали и чаще, и длиннее. А ведь в чем главный вред от волн жары? Он в ущербе для здоровья», — обратил внимание Кокорин.

По его словам, волны жары длятся уже больше пяти-шести дней. Медики говорят, что ослабленный, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, организм после такого срока начинает «ломаться».

Что делать

Доказано, что в глобальном потеплении доминирующую роль играет сжигание ископаемого топлива: угля, нефти и газа. Как минимум 50 лет они будут еще использоваться.

«Соответственно, нужно ставить задачу по адаптации к изменению климата. Уже есть климатическая доктрина России, она на это заточена. Недавно президент подписал указ о технологических приоритетах России, где заключительный пункт — адаптация к изменению климата», — сказал климатолог.

По его мнению, нужно одновременно прививать людям бережное отношение к ресурсам. «Каждый человек может привнести в это свой вклад, если будет более рачительно относиться к расходованию электроэнергии, воды, еды — не покупать и не выбрасывать "лишнее"», — заключил Кокорин.