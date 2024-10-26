НАВЕРХ
Актуальная тема
Климатические войны
Актуальная тема
Климатические войны
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Климат «раскачался»: впереди волны жары и метелей

Источник:
Sibnet.ru
450 0
Частота экстремальных погодных явлений выросла во всем мире. Аномальные проявления — от волн жары на юге до штормовых ветров на севере — будут только усиливаться, считает климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Засуха
Фото: © Pxhere.com

«Экстремальные погодные явления стали происходить чаще. Это отмечают гидрометеослужбы практически всех стран мира, в том числе и России. Изменился режим выпадения осадков — это происходит более неравномерно. Например, вместо пяти слабых дождиков два мощных ливня. Южные районы, наоборот, сталкиваются с усилением засухи», — сказал Кокорин в интервью «Известиям».

Аномальные явления

Самое наглядное проявление экстремального явления — это волны жары, которые уже переживает России. Они были всегда, но если в XIX веке волны определенной силы были раз в 50 лет, то сейчас они случаются раз в десять лет, а то и чаще. 

Прогноз однозначно говорит о том, что примерно через 40 лет они будут в три раза чаще, чем сейчас. 

«То есть экстремальная жара будет каждые три года», — предупредил климатолог.

«Общее правило в том, что на каждом кусочке земного шара будет усиливаться то, от чего он страдает и что наиболее заметно утяжеляет там жизнь», — отметил ученый.

Например, в Приморье это сильные осадки, на юге европейской части страны — засухи и волны жары, когда температура может быть за 40 градусов. В горах Кавказа это очень резкое выпадение осадков. На севере речь идет о штормовых ветрах, метелях.

Глобальное потепление — не миф

Климатолог отметил, что все эти аномальные явления хорошо увязывается с глобальным потеплением. «Его причина понятна — это измеренное экспериментально и твердо доказанное небольшое усиление человеком парникового эффекта. Оно составляет 5–7%, казалось бы, совсем чуть-чуть. Но раскачать климатическую систему удалось», — пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлобальное потепление: климатический рай в Сибири

Недавно вышли очень детальные статистические работы о том, что за последние 40 лет волны жары стали наблюдаться чаще в полтора раза. Например, если раньше их было 60 в год по всему миру, то сейчас может дойти до 90.

«Длина траектории этого жаркого воздуха тоже стала больше. А скорость движения этой волны жары, наоборот, немного замедлилась, буквально на 20 километров в сутки. Но получается, что волны стали и чаще, и длиннее. А ведь в чем главный вред от волн жары? Он в ущербе для здоровья», — обратил внимание Кокорин.

По его словам, волны жары длятся уже больше пяти-шести дней. Медики говорят, что ослабленный, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, организм после такого срока начинает «ломаться».

Что делать

Доказано, что в глобальном потеплении доминирующую роль играет сжигание ископаемого топлива: угля, нефти и газа. Как минимум 50 лет они будут еще использоваться.

«Соответственно, нужно ставить задачу по адаптации к изменению климата. Уже есть климатическая доктрина России, она на это заточена. Недавно президент подписал указ о технологических приоритетах России, где заключительный пункт — адаптация к изменению климата», — сказал климатолог.

По его мнению, нужно одновременно прививать людям бережное отношение к ресурсам. «Каждый человек может привнести в это свой вклад, если будет более рачительно относиться к расходованию электроэнергии, воды, еды — не покупать и не выбрасывать "лишнее"», — заключил Кокорин. 

Проверка адреса на оптику
Тема: Климатические войны
Уровень углекислого газа в атмосфере Земли рекордно вырос
Зафиксирован рекордный рост температуры Мирового океана
Наступает Эль-Ниньо: чем грозит природный феномен?
Климатологи напугали последствиями аномальной погоды в июне
смотреть все
Жизнь #Погода #Природа #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия стала четвертой в мире экономикой
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
Зеленский предложил России «первый шаг» к примирению
Обсуждение (0)
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
47
Власти обсудят запрет продажи сигарет рожденным после 2009 года
40
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
35
Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине
32
Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России