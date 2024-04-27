Дан оптимистичный прогноз на лето 2024 года

Температура воздуха летом в целом по России прогнозируется около или выше нормы, лето будет не холодным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом, (температура воздуха) летом прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето. <...> Насколько будет температура выше нормы — за пределами современных знаний современной науки», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Прогнозируется, что температура воздуха будет преимущественно выше нормы на европейской территории страны, в северных регионах, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Урала, на севере Сибири и на севере Якутии.

На остальной территории России погода будет близкой к норме, добавил Вильфанд.