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Дан оптимистичный прогноз на лето 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Температура воздуха летом в целом по России прогнозируется около или выше нормы, лето будет не холодным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом, (температура воздуха) летом прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето. <...> Насколько будет температура выше нормы — за пределами современных знаний современной науки», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Прогнозируется, что температура воздуха будет преимущественно выше нормы на европейской территории страны, в северных регионах, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Урала, на севере Сибири и на севере Якутии.

На остальной территории России погода будет близкой к норме, добавил Вильфанд.

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Топ комментариев

se 34

Было1)Первое контрнаступление в 2022 но хлопцы быстро кончились и техника сгорела2)Второе контрнаступление...

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

urbasik

Столько рабочих рук и талантливых голов.Так стройте у себя Сингапур,кто вам мешает.