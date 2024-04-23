Рекордно жаркая погода была зафиксирована в Омской области, где температура воздуха в воскресенье, 21 апреля достигала почти 30 градусов, сообщила начальник Обь-Иртышском управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко.

«В Омской области максимальная температура воздуха 30 градусов зафиксирована в поселке Саргатском. В Омске установлен новый температурный рекорд дня 28,6 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего, который наблюдался в этот день в 2020 году», — приводит пресс-служба управления слова Криворучко.

Но уже понедельник, 22 апреля в регионе похолодало. Пришел холодный фронт. Температура понизилась до 13-18 градусов.

С 23 по 27 апреля станет еще холодней. Омская область оказалась под влиянием сильного антициклона. В ночные часы температура опустится до минусовых значений. Днем в эти дни воздух будет прогреваться до плюс 5-9 градусов.