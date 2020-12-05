Иномарка врезалась в столб ЛЭП в Новосибирске, двое погибли

Автомобиль Hyundai врезался в столб линии электропередач (ЛЭП) в Новосибирском районе, два человека погибли, сообщил в субботу начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

ДТП произошло в 8.30 по местному времени неподалеку от остановки общественного транспорта «Совхоз Толмачевский».

32-летний водитель иномарки выехал за пределы проезжей части и столкнулся со столбом ЛЭП. В результате аварии пострадали четыре человека. Двое из них скончались.

«На месте работают сотрудники госавтоинспекции, личности пострадавших и погибших устанавливаются», — сказал Страдымов.