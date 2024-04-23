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Пьяный полицейский в Шерегеше сбил трех туристов, двое погибли

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Шерегеше, двое погибли, третий находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу. По данным источников, за рулем находился полицейский.

ЧП произошло утром 21 апреля. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил трех пешеходов, которые шли по дороге в попутном направлении.

Один парень погиб на месте, второй скончался в реанимации, третий находится в больнице в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим было по 23 года.

Возбуждено дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

По данным сообщества «Подслушано в Бородино», все молодые люди — жители Красноярского края, а сбил их «пьяный сотрудник ГИБДД». Источник NGS42, «приближенный к силовым структурам», подтвердил, что за рулем находился сотрудник полиции, но его должность и место работы не уточняются.

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ЧП #ДТП #Кузбасс #Красноярск
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