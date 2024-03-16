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Смертельная авария с грузовиками произошла в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу семь человек погибли в дорожной аварии в Омской области, еще трое с травмами госпитализированы, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

ДТП произошло на 565-м километре трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, водитель грузовика DAF предположительно из-за разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota.

После столкновения машины загорелись. В результате ДТП погибли водители всех транспортных средств и четверо пассажиров микроавтобуса, в том числе подростки, еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний мальчик, госпитализированы.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

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ЧП #ДТП #Омск
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