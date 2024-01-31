НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
4471 0

Водитель Mazda 3 чудом ушел от лобового столкновения с фурой, выехавшей на встречную полосу на кузбасской трассе. Он проехал в узком «коридоре» между двумя грузовиками — видео с маневром распространилось по Сети.

На видео водитель лекговушки замечает, что по его полосе на него летит фура. Он выруливает на встречку, где тоже двигается грузовик, и проходит между ними. В оригинальном ролике много мата. Водитель и его пассажир решают догнать фуру.

Инцидент произошел 29 января на 170 километре автодороги Р-255 «Сибирь», сообщила ГИБДД Кузбасса. 45-летний водитель Volvo при обгоне создал помеху Mazda 3. Уходя от лобового столкновения, она коснулась другой фуры.

В ДТП никто не пострадал. Mazda 3 лишилась зеркала.

Водителю Volvo грозят штрафы в сумме 6,5 тысячи рублей (на него составлены протоколы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Инспекторы устанавливают третьего участника ДТП — водитель грузового автомобиля, с которым столкнулась Mazda, скрылся с места происшествия.

Еще по теме
Поэт Лев Рубинштейн попал под машину
Рейсовый автобус сдуло в кювет в Красноярском крае
Назван самый «аварийный» знак Зодиака
Двое детей погибли в Новосибирской области в ДТП с грузовиком
смотреть все
ЧП #ДТП #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
Игру Tekken 8 взломали в день выхода
Обсуждение (0)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
54
США перехотели украинского наступления
33
Китайские эксперты восхитились характеристиками Т‑80БВМ
32
Прилет Путина в Калининград вызвал панику в Евросоюзе
31
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
30
Путин назвал священной для России память о победе над нацизмом