Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО

Водитель Mazda 3 чудом ушел от лобового столкновения с фурой, выехавшей на встречную полосу на кузбасской трассе. Он проехал в узком «коридоре» между двумя грузовиками — видео с маневром распространилось по Сети.

На видео водитель лекговушки замечает, что по его полосе на него летит фура. Он выруливает на встречку, где тоже двигается грузовик, и проходит между ними. В оригинальном ролике много мата. Водитель и его пассажир решают догнать фуру.

Инцидент произошел 29 января на 170 километре автодороги Р-255 «Сибирь», сообщила ГИБДД Кузбасса. 45-летний водитель Volvo при обгоне создал помеху Mazda 3. Уходя от лобового столкновения, она коснулась другой фуры.

В ДТП никто не пострадал. Mazda 3 лишилась зеркала.

Водителю Volvo грозят штрафы в сумме 6,5 тысячи рублей (на него составлены протоколы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Инспекторы устанавливают третьего участника ДТП — водитель грузового автомобиля, с которым столкнулась Mazda, скрылся с места происшествия.