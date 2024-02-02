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Снегоход влетел в окно больницы на Таймыре

Источник:
Sibnet.ru
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Здание больницы, в которую врезался снегоход
Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Молодой человек на снегоходе на полной скорости влетел в окно таймырской больницы, он погиб, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. 22-летний житель поселка Носок на снегоходе Yamaha влетел в здание больницы через окно и остановился, когда врезался в стену.

Влетевший в больницу на Таймыре снегоход
Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Предположительно, молодой человек был пьян. Он скончался на месте от полученных травм. Проводится доследственная проверка.

Мужчина мог совершить ДТП специально. Ранее он пытался покончить с собой, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на родственников погибшего.

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