Снегоход влетел в окно больницы на Таймыре

Молодой человек на снегоходе на полной скорости влетел в окно таймырской больницы, он погиб, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. 22-летний житель поселка Носок на снегоходе Yamaha влетел в здание больницы через окно и остановился, когда врезался в стену.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Предположительно, молодой человек был пьян. Он скончался на месте от полученных травм. Проводится доследственная проверка.

Мужчина мог совершить ДТП специально. Ранее он пытался покончить с собой, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на родственников погибшего.