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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Водитель протаранил подъезд и выходившую из него женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель кроссовера в Новосибирске врезался в подъезд дома, откуда выходила женщина, машина придавила ее, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером в понедельник. 72-летний водитель Toyota Highlander во дворе дома №11 по улице Ватутина сдавал назад и наехал на женщину, которая выходила из подъезда. Мужчина перепутал педали, он не был пьян.

Пострадала 68-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице.

На водителя составлен протокол по статье 12.24 КоАП.РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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Топ комментариев

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

Удавиков

омерикосы канадцев задвинули конкретно, канада боится даже рот открыть

paramedic

Ну и кто тут орал, что РФ тратит бесполезно финансы на охрану арктических границ?