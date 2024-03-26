Водитель протаранил подъезд и выходившую из него женщину

Водитель кроссовера в Новосибирске врезался в подъезд дома, откуда выходила женщина, машина придавила ее, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером в понедельник. 72-летний водитель Toyota Highlander во дворе дома №11 по улице Ватутина сдавал назад и наехал на женщину, которая выходила из подъезда. Мужчина перепутал педали, он не был пьян.

Пострадала 68-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице.

На водителя составлен протокол по статье 12.24 КоАП.РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).