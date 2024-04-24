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Steam изменил правила возврата денег за игры

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve изменила правила возврата денег за купленные игры в цифровом магазине Steam. Изменения вступили в силу 24 апреля 2024 года.

Теперь Steam будет учитывать время, проведенное в игре в период действия расширенного доступа. Если игра не понравилась, деньги за нее можно вернуть в течение 14 дней после покупки, но только в том случае, если геймер провел в игре не более двух часов.

«Изменение касается игр, которые доступны для предзаказа и включают расширенный доступ. Время, проведенное в игре в период действия расширенного доступа, будет учитываться при обработке запроса на возврат», — говорится в сообщении компании.

Издатели и разработчики игр нередко предоставляют геймерам ранний доступ к игре в подарок за покупку Deluxe-изданий. Это позволяет пользователям начать игру за несколько дней до полномасштабного релиза.

Многие покупали Deluxe-издания, получали ранний доступ, проходили игру за первые дни и запрашивали возврат средств через 14 дней после общего релиза. Теперь такой «трюк» перестанет работать.

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Игры #Экшены #Аркады
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Топ комментариев

vova97

ну она же нейтральная то есть без роду без племени какая ей сборная РФ тем более она ведь первая отказалась

Kukuh88

Овечкин за деньги играет. Не участвует в международных соревнованиях команд разных стран в качестве пустого...

Voland2

Что там насчет союзника? И невиданных в истории отношений...

corrector

американской демократии у нас нет, слава богам !