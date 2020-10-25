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Нурмагомедов победил Гэтжи в своем последнем бою

Источник:
ТАСС
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул в легком весе на турнире UFC 254 в Абу-Даби, победив удушающим приемом американца Джастина Гэтжи уже во втором раунде. Это был последний бой в карьере российского бойца.

«Хабиб посвящает эту победу своему отцу. Мы все любили Абдулманапа Нурмагомедова, он всегда будет с нами. Мы действовали по плану его отца и никуда не уходили от него», — сказал ТАСС по окончании боя тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Бой прошел в субботу на так называемом Бойцовском острове под диктовку и по плану 32-летнего россиянина. Первый раунд Нурмагомедов завершил болевым приемом на руку. Второй раунд также начался с прессинга российского спортсмена, который в итоге завершился удушающим приемом «треугольник». Гэтжи не сдался и потерял сознание во время проведения приема.

По окончании боя российский боец объявил о завершении карьеры. «Сегодня был мой последний бой в UFC. Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца», — сказал Нурмагомедов после боя.

После боя выяснилось, что Нурмагомедов за три недели до поединка попал в больницу с переломом ноги и двух пальцев. Но он отказался отменять поединок.


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