Женщины из UFC порассуждали о сексе перед боем

Представительницы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ответили на вопрос, действительно ли вреден секс перед выступлениями в октагоне.
«Я не верю, что секс перед боем вреден. Вокруг бокса и MMA столько мифов развелось в последнее время… Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения такой теории. Однако мне кажется, что сейчас многие реально воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом», — отметила канадка Джиллиан Робертсон в интервью журналисту Джеймсу Линчу на YouTube.
Бразильянка Маккензи Дерн тоже скептически отнеслась к утверждению, что сексуальные контакты перед выступлениями негативно сказываются на спортсменах.
«У нас с мужем нет проблем по этому поводу перед боем. Мы чувствуем себя спокойно и хорошо, ведь можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать», — с улыбкой сказала девушка.
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