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Строительство «Арены Омск» вступило в активную фазу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Газпром нефти»

Закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса ХК «Авангард», состоялась в пятницу на месте строительства хоккейной «Арены Омск», об этом сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

Работы стартовали в июне 2020 года, сейчас завершается нулевой цикл строительства — подготовка к созданию фундаментной плиты. Планируется, что постройка новейшего ледового дворца завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в Омске, также включающей в себя академию «Авангард» и сеть открытых школьных ледовых площадок.

«"Арена Омск" является предметом повышенного внимания. Для нас этот проект — это и участие в качестве партнера в создании современной инфраструктуры в Омской области, и демонстрация того, что сегодня все вместе — государство, бизнес-партнеры, руководители субъектов федерации — могут и должны делать все необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Строительство «Арены Омск» осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства между правительством РФ, правительством Омской области и «Газпром нефтью». Новая «Арена Омск» станет площадкой проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт с декабря 2022 года по январь 2023 года.

«Этот проект – важный шаг к тому, чтобы вернуть Омску почетное звание хоккейной столицы России. Город и область с нетерпением ждут окончания строительства новой ледовой арены, возвращения на родину нашего хоккейного клуба "Авангард" и проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд», – отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

В концепции новой арены учтён опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад.

«"Газпром нефть" как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок.

Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня» – прокомментировал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

СПРАВКА

«Арена Омск» — это шестиэтажное здание площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 12 тысяч зрителей. Зрительская чаша спроектирована по стандарту НХЛ: крутой угол трибун относительно льда создает высокую видимость и мощную акустику, что усиливает эмоциональный эффект восприятия матча.

Размер хоккейной коробки 60 на 26 метров соответствует требованиям IIHF (Международная федерация хоккея на льду). Цифровое оснащение «Арены» будет организовано в соответствии с требованиями международной федерации хоккея к спортивным объектам для международных соревнований.

Арена станет основным элементом современной системы подготовки молодых хоккеистов. В ноябре 2019 года в Омске открыт Центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард». При общеобразовательных школах Омска при содействии «Газпром нефти» строятся открытые хоккейные площадки и работают бесплатные секции.

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