ХК «Авангард» показал стройку ЛДС свысока

Омский хоккейный клуб «Авангард» опубликовал в официальном Twitter-аккаунте процесс стройки новой ледовой арены.

Новый ЛДС необходимо построить к осени 2022 года, чтобы в декабре 2022 года и в январе 2023 года в нем можно было провести часть матчей Молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Вот так стройка «Арены Омск» выглядит прямо сейчас pic.twitter.com/890atcAzA6 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 19, 2020

Первый этап возведения ледового дворца «Арена Омск» начался с 1 июня. Проект обойдется в 12 миллиардов рублей. Федеральный бюджет выделит 5 миллиардов, ещё 6,2 миллиарда — спонсор хоккейного клуба «Газпром Нефть», 720 миллионов возьмут из областного бюджета.