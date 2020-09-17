Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 38-го на 32-е место в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия опубликована на официальном сайте организации в четверг.

Сборная России (1485 очков) поднялась на шесть позиций, что стало самым высоким показателем среди всех сборных за анализируемый период.

Лидером рейтинга остается соперник команда Бельгии — 1773 очка. Второе место занимает Франция (1744), третье — Бразилия (1712). Сборная Португалии поднялась с седьмой на пятую строчку, команда Испании — с восьмого на седьмое место.

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды.