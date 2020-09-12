Российский боксер отправил в больницу британского соперника

Британский боксер Умар Садик госпитализирован в Москве после боя с россиянином Федором Чудиновым, сообщил журналистам представитель спортсмена.

Отмечается, что британский боксер стал «отхаркивать кровью». Сразу после поединка Садику потребовалась кислородная маска, через некоторое время его увезли на скорой помощи в московскую больницу.

Чудинов одержал победу в бою за золотой пояс WBA в весовой категории до 76,2 килограммов техническим нокаутом. 32-летний россиянин одержал 23-ю победу, при этом 16 поединков он окончил нокаутом.

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Умар Садик побеждал десять раз, шесть — нокаутом. Поражение в поединке с Чудиновым стало вторым для британского боксера.