Медведев вышел победителем из российского противостояния на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Этот матч был первым «российским» четвертьфиналом в истории турниров Большого шлема.

Медведев, посеянный под третьим номером, обыграл Рублева (10-й номер посева) в трех сетах — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Счет очного противостояния теннисистов стал 3-0 в пользу Медведева. Этот матч стал первым «российским» четвертьфиналом в истории турниров Большого шлема.

В полуфинале US Open 24-летний Медведев сыграет с победителем противостояния между второй ракеткой турнира австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Алексом де Минауром (21-й). В прошлом году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.