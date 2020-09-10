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Медведев вышел победителем из российского противостояния на US Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Этот матч был первым «российским» четвертьфиналом в истории турниров Большого шлема.

Медведев, посеянный под третьим номером, обыграл Рублева (10-й номер посева) в трех сетах — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Счет очного противостояния теннисистов стал 3-0 в пользу Медведева. Этот матч стал первым «российским» четвертьфиналом в истории турниров Большого шлема.

В полуфинале US Open 24-летний Медведев сыграет с победителем противостояния между второй ракеткой турнира австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Алексом де Минауром (21-й). В прошлом году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?