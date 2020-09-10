Медведев вышел победителем из российского противостояния на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Этот матч был первым «российским» четвертьфиналом в истории турниров Большого шлема.
Медведев, посеянный под третьим номером, обыграл Рублева (10-й номер посева) в трех сетах — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась почти два с половиной часа.
Счет очного противостояния теннисистов стал 3-0 в пользу Медведева. Этот матч стал первым «российским» четвертьфиналом в истории турниров Большого шлема.
В полуфинале US Open 24-летний Медведев сыграет с победителем противостояния между второй ракеткой турнира австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Алексом де Минауром (21-й). В прошлом году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
fenimorчто проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ
Nik3316нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...
turan601да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне
Nik3316ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...
UynachalnicaКто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?