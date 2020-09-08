Омичам запретили есть попкорн в кино

Кинотеатры открылись в Омске, но есть и пить в них нельзя, рассказал во вторник на пресс-конференции директор департамента общественной безопасности мэрии Омска Евгений Скрипкарев.

«Распитие напитков и приём попкорна или какой-то пищи в зале запрещены по новым требованиям. И допуск при проходе в зал с попкорном или напитком запрещён», – сказал представитель городской администрации.



Кинотеатры возобновили работу в Омске с пятницы, 4 сентября, но масочный режим, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в регионе продлили до 29 сентября.