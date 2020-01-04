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Российские премьеры: какие фильмы выйдут в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Безруков появится в исторической драме, Петров продолжит блистать в спортивных амплуа, засветятся на широких экранах и множество других актеров авторитетной и молодой когорты. В нашей подборке — пять самых ожидаемых отечественных кинопремьер первого полугодия 2020 года.  

Российские режиссеры, судя по премьерам 2020 года, сосредоточились на теме спорта — картин этой тематики в листе ожидания больше всего. Но есть и другие жанры. Например, фантастический блокбастер от Бондарчука «Вторжение», который открыл серию премьер года и уже набирает обороты в кинотеартах, или триллер-фэнтези «Кома» с Любовью Аксеновой.

«Кома»

Сюжет фэнтези «Кома» развивается в мире, где герои живут по своим правилам, обладая уникальными способностями. Все жители этого параллельного мира — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью, в реальности они находятся в коме. 

В этот мир попадает главный герой архитектор Виктор. Там он встречает новых друзей и врагов, находит свою любовь. Но Виктору, в отличие от других обитателей, хочется вернуться в реальность.

Главные роли сыграли молодые секс символы кинематографа — Риналь Мухаметов («Притяжение»), Любовь Аксенова, Милош Бикович, Константин Лавроненко. Снял фильм режиссер Никита Аргунов, для которого картина станет дебютной. В его послужном списке работа над несколькими фантастическими картинами в качестве продюсера и сценариста, но, судя по трейлеру, «Кома» может оказаться успешным проектом молодого режиссера.

Премьера фильма «Кома»: 30 января 2020 года.

«Лед 2»

Продолжение спортивной драмы «Лёд» обещает зрителю много слез и эмоций. Главная героиня Надя родит от хоккеиста Саши ребенка, но не сможет вынести быт и уйдет из семьи. А Саше придется пожертвовать карьерой, чтобы одному воспитывать дочь, которая, как назло, унаследовала мамин характер и талант.

Любимчик зрителей Александр Петров (Саша), который уже не раз обещал сделать паузу в актерской карьере, вновь порадует аудиторию спектром эмоций. Останутся и другие персонажи из первой части фильма: Аглая Тарасова (Надя), Мария Аронова (тренер), а также появится новые, например, Сергей Лавыгин в роли хоккейного тренера, знакомый зрителю по сериалу «Кухня».

Премьера фильма «Лёд 2»: 14 февраля 2020 года.

«Фея»

Фильм расскажет о разработчике игры «Коловрат», который посещает храм, где видит своё лицо, изображённое на фреске Андрея Рублёва, в результате чего отправляется в прошлое и изменяет настоящее.

Фото: © официальный постер фильма

Главную роль в драматической картине играет Константин Хабенский. Пару ему составила актриса Ингеборга Дапкунайте. Режиссером «Феи» выступила Анна Меликян, больше известная зрителям своим фильмом-альманахом «Про любовь».

Премьера фильма «Фея»: 26 марта 2020 года.

«Стрельцов»

Еще одна спортивная история с Александром Петровым в главной роли. Сюжет построен на одном из эпизодов жизни советского футболиста Эдуарда Стрельцова. В момент, когда нападающий сборной СССР находился на пике карьеры и должен был отправиться на чемпионат мира в Швеции, его арестовали по обвинению в изнасиловании 20-летней девушки. Сюжет основан на реальных событиях.

Также в спортивной драме сыграли Александр Яценко, Виктор Добронравов, Алексей Морозов, Надежда Маркова. Зрители увидят в фильме и начинающую актрису Стасю Милославскую, которой СМИ приписывают роман с Петровым. Впрочем, такие слухи могли зародиться как раз из-за контакта актеров в фильме.

Премьера фильма «Стрельцов»: 16 апреля 2020 года.

«Подольские курсанты»

В ряде отечественных премьер не обошлось без историй о войне. «Подольские курсанты» (или «Ильинский рубеж) — это экранизация реального подвига молодых курсантов, которые получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать фашистских захватчиков. На последний рубеж перед Москвой были направлены около 3,5 тысячи курсантов двух подольских училищ и их командиров. Большинство из них остались на рубеже навсегда.

Здесь зрителям придется познакомиться с новыми именами и пока малоизвестными актерами — это Игорь Юдин, Артем Губин, Любовь Константинова. Также в картине задействованы актеры с большим багажом работ: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов. Украшением станет актер Сергей Безруков, который сыграл в драме капитана Старчака.

Премьера фильма «Подольские курсанты»: 5 мая 2020 года.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну бедность, держись! Сам Путин, самолично озаботился этой проблемой! 👆😀

DYNAMO7294

Мистер "никто" 20 лет у власти, а рассуждает как вчера на "трон" заступил!

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

great_america

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