Фильм «Вторжение»: пришельцы против москвичей

Фильм «Вторжение», сиквел хита 2017 года «Притяжение», стартовал в российском прокате. Режиссером блокбастера выступил Федор Бондарчук, который получил солидный бюджет, а также большую часть актеров из первой части. Трейлеры обещали зрителям проект голливудского масштаба, однако соответствует ли кино своим амбициям?

2 января 2020 года

Россия, кинокомпания Art Pictures Group

фантастика, драма

Федор Бондарчук

Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш

120 минут

800 миллионов рублей

12+

Сюжет: трансформеры Бондарчука

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После событий фильма «Притяжение» минуло три года. Жители Москвы и всей остальной Земли, пережив «свидание» с пришельцами, готовятся к новой, неизведанной угрозе. Девушка Юля, в первой части вступившая в прямой контакт с инопланетянами, стала объектом изучения для ученых и военных, ведь она получила сверхспособности.



Фото: © кадр из фильма





Скрытая в девушке сила привлекает внимание не только людей — Юле грозит гибель со стороны новых сил, ведь она хранит в себе угрозу вселенского масштаба. В результате Земле грозит новое вторжение. Бондарчук продолжает делать ставку на гуманности и доброте человечества, но сумеют ли люди найти в себе силы преодолеть личные предрассудки ради мира?

Съемки: бюджет решает

Создание фильма «Вторжение», продолжающего сюжетную линию самого первого фильма, было вопросом времени. После того, как оригинал при бюджете в 380 миллионов сумел заработать более миллиарда рублей, сиквелу «выдали» 800 миллионов рублей. Естественно, такие солидные вложения подразумевали более масштабные съемки.

Подготовительные этапы продолжались полтора года, сами съемки в условиях строжайшей секретности стартовали в июле 2018 года в Москве. Бондарчук для сиквела сменил жанр — романтика первой ленты переключилась на дорогие спецэффекты голливудского масштаба, а режиссер сразу пообещал, что картина всех удивит сюжетом.

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Создатели честно признались, что рассчитывают покорить отметку в 2 миллиарда рублей. Судя по громким трейлерам, «Вторжение» может зацепить аудиторию, которая ходит на фантастические блокбастеры, в трейлерах акцент делается на повышении ставок в войне с чужаками из космоса, а сама Москва окажется в эпицентре невероятной по всем параметрам боевой сцены.

Отзывы: Бондарчук исправился

Российский ресурс Kritikanstvo выдал «Вторжению» 61% критического одобрения. Большинство мнений сходится в одном — это качественная, зрелищная лента, которая переполнена тем же пафосом и сюжетными глупостями, что и первая часть. При этом она вполне умело развлекает зрителей.

«Бондарчук исправился и извинился», — пишет один из первых зрителей, добавляя, что не верил в сиквел, но Бондарчук сделал работу над ошибками, и это тот редкий случай, когда продолжение по всем аспектам «бодрее и сильнее» первого фильма. Некоторые зрители подметили, что «Вторжение» похоже по настроению на недавний «Аванпост».

Фото: © кадр из фильма





Критик Ефим Гугнин отметил, что «идеологический рупор» в ленте переходит на сторону абсолютного добра, в отличие от первого фильма кино призывает быть добрее, смотреть «Россию 1», чтобы чаще уделять время драме немного странного Александра Петрова и своей смехотворной мелодраме.

Стоит ли смотреть

Выдав на суд зрителя три года назад свою версию «Сумерек», Федор Бондарчук в сиквеле приготовил начинку из саги про трансформеров Майкла Бэя и завернул ее в стилистику «Дня независимости». Кино по визуальным параметрам становится окном в мир Голливуда — это уровень Запада, пусть только внешне.

Основные минусы и проблемы с повествованием «Притяжения» во «Вторжении» никуда не делись. Нет, теперь это не кино про отчаянную любовь школьницы и пришельца, похожего на парня из Подмосковья — но герои по-прежнему занимаются бессмысленной беготней, в плане такого же простого сюжета интриг ждать не надо, экшн решает все.



Фото: © кадр из фильма





За привычной мелодрамой есть попытка создателей «косить» под стиль режиссера Роланда Эммериха, некоторые сцены действительно впечатляют, также присутствует разговорный юмор, но в ленте нет индивидуальности, она все такой же бледный клон ранее виданных голливудских блокбастеров, эпохи девяностых и нулевых.

Идеалы доброты, которые преподносит режиссер, как и межпланетный конфликт, не выходят за рамки попкорнового развлечения. Военный пафос с отсутствием реализма и новых идей, приправленные весьма раздутой рекламной кампанией — вот все что нужно знать о фильме, но зато режиссеру Бондарчуку не откажешь в умении развлекать аудиторию.

Фото: © кадр из фильма

Несмотря на все очевидные минусы, это бодрое и нескучное кино с дорогими спецэффектами, которое лучше потреблять в кинотеатре, ведь нечасто выпадает шанс посмотреть адреналиновый блокбастер российского производства про глобальное вторжение пришельцев. Лента вполне способна развлечь широкую аудиторию в дни новогодних каникул.