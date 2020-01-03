Фильм «Вторжение»: пришельцы против москвичей

Фильм «Вторжение», сиквел хита 2017 года «Притяжение», стартовал в российском прокате. Режиссером блокбастера выступил Федор Бондарчук, который получил солидный бюджет, а также большую часть актеров из первой части. Трейлеры обещали зрителям проект голливудского масштаба, однако соответствует ли кино своим амбициям?Премьера в России: 2 января 2020 года
Страна, производство: Россия, кинокомпания Art Pictures Group
Жанр: фантастика, драма
Режиссер: Федор Бондарчук
Актеры: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш
Продолжительность: 120 минут
Бюджет: 800 миллионов рублей
Возраст: 12+
Сюжет: трансформеры Бондарчука
После событий фильма «Притяжение» минуло три года. Жители Москвы и всей остальной
Земли, пережив «свидание» с пришельцами, готовятся к новой, неизведанной
угрозе. Девушка Юля, в первой части вступившая в прямой контакт с
инопланетянами, стала объектом изучения для ученых и военных, ведь она получила
сверхспособности.
Съемки: бюджет решает
Создание фильма «Вторжение», продолжающего сюжетную линию самого первого фильма, было вопросом времени. После того, как оригинал при бюджете в 380 миллионов сумел заработать более миллиарда рублей, сиквелу «выдали» 800 миллионов рублей. Естественно, такие солидные вложения подразумевали более масштабные съемки.
Подготовительные этапы продолжались полтора года, сами съемки в условиях строжайшей секретности стартовали в июле 2018 года в Москве. Бондарчук для сиквела сменил жанр — романтика первой ленты переключилась на дорогие спецэффекты голливудского масштаба, а режиссер сразу пообещал, что картина всех удивит сюжетом.
Создатели честно признались, что рассчитывают покорить отметку в 2 миллиарда рублей. Судя по громким трейлерам, «Вторжение» может зацепить аудиторию, которая ходит на фантастические блокбастеры, в трейлерах акцент делается на повышении ставок в войне с чужаками из космоса, а сама Москва окажется в эпицентре невероятной по всем параметрам боевой сцены.
Отзывы: Бондарчук исправился
Российский ресурс Kritikanstvo выдал «Вторжению» 61% критического одобрения. Большинство мнений сходится в одном — это качественная, зрелищная лента, которая переполнена тем же пафосом и сюжетными глупостями, что и первая часть. При этом она вполне умело развлекает зрителей.
«Бондарчук исправился и извинился», — пишет один из первых зрителей, добавляя, что не верил в сиквел, но Бондарчук сделал работу над ошибками, и это тот редкий случай, когда продолжение по всем аспектам «бодрее и сильнее» первого фильма. Некоторые зрители подметили, что «Вторжение» похоже по настроению на недавний «Аванпост».
Стоит ли смотреть
Выдав на суд зрителя три года назад свою версию «Сумерек», Федор Бондарчук в сиквеле приготовил начинку из саги про трансформеров Майкла Бэя и завернул ее в стилистику «Дня независимости». Кино по визуальным параметрам становится окном в мир Голливуда — это уровень Запада, пусть только внешне.
Основные
минусы и проблемы с повествованием «Притяжения» во «Вторжении» никуда не
делись. Нет, теперь это не кино про отчаянную любовь школьницы и пришельца,
похожего на парня из Подмосковья — но герои по-прежнему занимаются
бессмысленной беготней, в плане такого же простого сюжета интриг ждать не надо,
экшн решает все.
Идеалы доброты, которые преподносит режиссер, как и межпланетный конфликт, не выходят за рамки попкорнового развлечения. Военный пафос с отсутствием реализма и новых идей, приправленные весьма раздутой рекламной кампанией — вот все что нужно знать о фильме, но зато режиссеру Бондарчуку не откажешь в умении развлекать аудиторию.
Несмотря на все очевидные минусы, это бодрое и нескучное кино с дорогими спецэффектами, которое лучше потреблять в кинотеатре, ведь нечасто выпадает шанс посмотреть адреналиновый блокбастер российского производства про глобальное вторжение пришельцев. Лента вполне способна развлечь широкую аудиторию в дни новогодних каникул.