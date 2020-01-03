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Фильм «Вторжение»: пришельцы против москвичей

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Вторжение», сиквел хита 2017 года «Притяжение», стартовал в российском прокате. Режиссером блокбастера выступил Федор Бондарчук, который получил солидный бюджет, а также большую часть актеров из первой части. Трейлеры обещали зрителям проект голливудского масштаба, однако соответствует ли кино своим амбициям?

Премьера в России: 2 января 2020 года
Страна, производство: Россия, кинокомпания Art Pictures Group
Жанр: фантастика, драма
Режиссер: Федор Бондарчук
Актеры: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш
Продолжительность: 120 минут
Бюджет: 800 миллионов рублей
Возраст: 12+

Сюжет: трансформеры Бондарчука

После событий фильма «Притяжение» минуло три года. Жители Москвы и всей остальной Земли, пережив «свидание» с пришельцами, готовятся к новой, неизведанной угрозе. Девушка Юля, в первой части вступившая в прямой контакт с инопланетянами, стала объектом изучения для ученых и военных, ведь она получила сверхспособности.

Фото: © кадр из фильма

Скрытая в девушке сила привлекает внимание не только людей — Юле грозит гибель со стороны новых сил, ведь она хранит в себе угрозу вселенского масштаба. В результате Земле грозит новое вторжение. Бондарчук продолжает делать ставку на гуманности и доброте человечества, но сумеют ли люди найти в себе силы преодолеть личные предрассудки ради мира?

Съемки: бюджет решает

Создание фильма «Вторжение», продолжающего сюжетную линию самого первого фильма, было вопросом времени. После того, как оригинал при бюджете в 380 миллионов сумел заработать более миллиарда рублей, сиквелу «выдали» 800 миллионов рублей. Естественно, такие солидные вложения подразумевали более масштабные съемки.

Подготовительные этапы продолжались полтора года, сами съемки в условиях строжайшей секретности стартовали в июле 2018 года в Москве. Бондарчук для сиквела сменил жанр — романтика первой ленты переключилась на дорогие спецэффекты голливудского масштаба, а режиссер сразу пообещал, что картина всех удивит сюжетом.

Создатели честно признались, что рассчитывают покорить отметку в 2 миллиарда рублей. Судя по громким трейлерам, «Вторжение» может зацепить аудиторию, которая ходит на фантастические блокбастеры, в трейлерах акцент делается на повышении ставок в войне с чужаками из космоса, а сама Москва окажется в эпицентре невероятной по всем параметрам боевой сцены.

Отзывы: Бондарчук исправился

Российский ресурс Kritikanstvo выдал «Вторжению» 61% критического одобрения. Большинство мнений сходится в одном — это качественная, зрелищная лента, которая переполнена тем же пафосом и сюжетными глупостями, что и первая часть. При этом она вполне умело развлекает зрителей.

«Бондарчук исправился и извинился», — пишет один из первых зрителей, добавляя, что не верил в сиквел, но Бондарчук сделал работу над ошибками, и это тот редкий случай, когда продолжение по всем аспектам «бодрее и сильнее» первого фильма. Некоторые зрители подметили, что «Вторжение» похоже по настроению на недавний «Аванпост».

Фото: © кадр из фильма

Критик Ефим Гугнин отметил, что «идеологический рупор» в ленте переходит на сторону абсолютного добра, в отличие от первого фильма кино призывает быть добрее, смотреть «Россию 1», чтобы чаще уделять время драме немного странного Александра Петрова и своей смехотворной мелодраме.

Стоит ли смотреть

Выдав на суд зрителя три года назад свою версию «Сумерек», Федор Бондарчук в сиквеле приготовил начинку из саги про трансформеров Майкла Бэя и завернул ее в стилистику «Дня независимости». Кино по визуальным параметрам становится окном в мир Голливуда — это уровень Запада, пусть только внешне.

Основные минусы и проблемы с повествованием «Притяжения» во «Вторжении» никуда не делись. Нет, теперь это не кино про отчаянную любовь школьницы и пришельца, похожего на парня из Подмосковья — но герои по-прежнему занимаются бессмысленной беготней, в плане такого же простого сюжета интриг ждать не надо, экшн решает все.

Фото: © кадр из фильма

За привычной мелодрамой есть попытка создателей «косить» под стиль режиссера Роланда Эммериха, некоторые сцены действительно впечатляют, также присутствует разговорный юмор, но в ленте нет индивидуальности, она все такой же бледный клон ранее виданных голливудских блокбастеров, эпохи девяностых и нулевых.

Идеалы доброты, которые преподносит режиссер, как и межпланетный конфликт, не выходят за рамки попкорнового развлечения. Военный пафос с отсутствием реализма и новых идей, приправленные весьма раздутой рекламной кампанией — вот все что нужно знать о фильме, но зато режиссеру Бондарчуку не откажешь в умении развлекать аудиторию.

Фото: © кадр из фильма

Несмотря на все очевидные минусы, это бодрое и нескучное кино с дорогими спецэффектами, которое лучше потреблять в кинотеатре, ведь нечасто выпадает шанс посмотреть адреналиновый блокбастер российского производства про глобальное вторжение пришельцев. Лента вполне способна развлечь широкую аудиторию в дни новогодних каникул.
Тема: Рецензии
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nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

Иркут 69

Предельно конкретный господин. Население РФ слишком бедно, что б обеспечить ему ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ рост...

Иркут 69

Ну это не его цели. Он за "рост доходов" на бумаге зарплату не получает. Потому и высказывается предельно...