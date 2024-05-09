НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Пять лучших фильмов 2023 года про Великую Отечественную войну

Источник:
Sibnet.ru
414 1
Тема Великой Отечественной войны остается популярной для российских режиссеров, ежегодно выходят несколько фильмов, посвященных событиям тех времен. В подборке — лучшие работы о войне, вышедшие в 2023 году.

«Битва за Родину»

Россия/Казахстан, режиссер: Талгат Теменов, 18+
В ролях: Нурай Сактапова, Ерлан Кулмурзин, Константин Демидов, Антон Шпигоцкий

Сюжет картины разделяется на две параллельные линии: фронтовые и тыловые будни. Пока Аскарбек отчаянно сражается с врагом, его невеста вынуждена отражать домогательства колхозного бригадира.

Фото: © кадр из фильма «Битва за Родину»

Девушка решает найти возлюбленного, не дожидаясь конца войны. Поскольку она учится на кинооператора, она в этом амплуа отправляется на передовую, чтобы отыскать на поле боя возлюбленного.

«Воздух»

Россия, режиссер: Алексей Герман мл., 18+
В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Сергей Безруков

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой — Женя и Катя.

Юные и необстрелянные героини пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в новом для себя мире, но они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.

«Помилование»

Россия, режиссер: Айнур Аскаров, 12+
В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова

Сюжет фильма «Помилование» разворачивается летом 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира.

Фото: © кадр из фильма «Помилование»

Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Героя не было в части всего три часа, но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел.

«Топор. 1945»

Россия, режиссер: Вадим Островский, 18+
В ролях: Андрей Смоляков, Гвидо Фервайсер, Евгений Санников, Иван Ефремов

События в фильме происходят зимой 1945 года. Советская Армия проводит успешное наступление в Восточной Пруссии.

В разведроту приходит пополнение — молодые ребята без боевого опыта. Все прекрасно понимают, что до конца войны остается совсем немного, и командование решает собрать их в одно отделение и оставить в тылу, в небольшом поместье, где живет немецкая семья.

«Сокровища партизанского леса»

Россия, режиссер: Юрий Ильин, 12+
В ролях: Василиса Немцова, Елена Захарова, Петр Нечипоренко, Руслан Ягудин

По сюжету, в начале немецкой оккупации мальчик Миша и его старшая сестра-подросток Мариша остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках.

Фото: © кадр из фильма «Сокровища партизанского леса»

Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуя детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.

Еще по теме
Комедия «Как я встретил ее маму» стартует в прокате
«Министерство неджентльменских дел» Ричи покажут в России
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Бедный олигарх»
Netflix анонсировал второй сезон «Уэнсдей»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Топы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
Топ комментариев

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

Asd10

В таком случае надо штобы Путин навалял Байдену. Тогда сразу наступит мир.

pepelmetal

Скорее всего просто денежкой не поделились

Max_tf700 Home

Китай о своих интересах думает. С Кремля им дешевые ресурсы, а обратно дорогой ширпотреб.