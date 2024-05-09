Пять лучших фильмов 2023 года про Великую Отечественную войну

Тема Великой Отечественной войны остается популярной для российских режиссеров, ежегодно выходят несколько фильмов, посвященных событиям тех времен. В подборке — лучшие работы о войне, вышедшие в 2023 году.

«Битва за Родину»

Россия/Казахстан, режиссер: Талгат Теменов, 18+

В ролях: Нурай Сактапова, Ерлан Кулмурзин, Константин Демидов, Антон Шпигоцкий

Сюжет картины разделяется на две параллельные линии: фронтовые и тыловые будни. Пока Аскарбек отчаянно сражается с врагом, его невеста вынуждена отражать домогательства колхозного бригадира.

Фото: © кадр из фильма «Битва за Родину»

Девушка решает найти возлюбленного, не дожидаясь конца войны. Поскольку она учится на кинооператора, она в этом амплуа отправляется на передовую, чтобы отыскать на поле боя возлюбленного.

«Воздух»

Россия, режиссер: Алексей Герман мл., 18+

В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Сергей Безруков

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой — Женя и Катя.

Юные и необстрелянные героини пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в новом для себя мире, но они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.

«Помилование»

Россия, режиссер: Айнур Аскаров, 12+

В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова

Сюжет фильма «Помилование» разворачивается летом 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира.

Фото: © кадр из фильма «Помилование»

Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Героя не было в части всего три часа, но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел.

«Топор. 1945»

Россия, режиссер: Вадим Островский, 18+

В ролях: Андрей Смоляков, Гвидо Фервайсер, Евгений Санников, Иван Ефремов

События в фильме происходят зимой 1945 года. Советская Армия проводит успешное наступление в Восточной Пруссии.

В разведроту приходит пополнение — молодые ребята без боевого опыта. Все прекрасно понимают, что до конца войны остается совсем немного, и командование решает собрать их в одно отделение и оставить в тылу, в небольшом поместье, где живет немецкая семья.

«Сокровища партизанского леса»

Россия, режиссер: Юрий Ильин, 12+

В ролях: Василиса Немцова, Елена Захарова, Петр Нечипоренко, Руслан Ягудин

По сюжету, в начале немецкой оккупации мальчик Миша и его старшая сестра-подросток Мариша остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках.

Фото: © кадр из фильма «Сокровища партизанского леса»

Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуя детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.