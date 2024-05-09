Пять лучших фильмов 2023 года про Великую Отечественную войну

Тема Великой Отечественной войны остается популярной для российских режиссеров, ежегодно выходят несколько фильмов, посвященных событиям тех времен. В подборке — лучшие работы о войне, вышедшие в 2023 году.
«Битва за Родину»
Россия/Казахстан, режиссер: Талгат Теменов, 18+
В ролях: Нурай Сактапова, Ерлан Кулмурзин, Константин Демидов, Антон Шпигоцкий
Сюжет картины разделяется на две параллельные линии: фронтовые и тыловые будни. Пока Аскарбек отчаянно сражается с врагом, его невеста вынуждена отражать домогательства колхозного бригадира.
Девушка решает найти возлюбленного, не дожидаясь конца войны. Поскольку она учится на кинооператора, она в этом амплуа отправляется на передовую, чтобы отыскать на поле боя возлюбленного.
«Воздух»
Россия, режиссер: Алексей Герман мл., 18+
В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Сергей Безруков
По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой — Женя и Катя.
Юные и необстрелянные героини пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в новом для себя мире, но они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.
«Помилование»
Россия, режиссер: Айнур Аскаров, 12+
В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова
Сюжет фильма «Помилование» разворачивается летом 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира.
Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Героя не было в части всего три часа, но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел.
«Топор. 1945»
Россия, режиссер: Вадим Островский, 18+
В ролях: Андрей Смоляков, Гвидо Фервайсер, Евгений Санников, Иван Ефремов
События в фильме происходят зимой 1945 года. Советская Армия проводит успешное наступление в Восточной Пруссии.
В разведроту приходит пополнение — молодые ребята без боевого опыта. Все прекрасно понимают, что до конца войны остается совсем немного, и командование решает собрать их в одно отделение и оставить в тылу, в небольшом поместье, где живет немецкая семья.
«Сокровища партизанского леса»
Россия, режиссер: Юрий Ильин, 12+
В ролях: Василиса Немцова, Елена Захарова, Петр Нечипоренко, Руслан Ягудин
По сюжету, в начале немецкой оккупации мальчик Миша и его старшая сестра-подросток Мариша остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках.
Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуя детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.