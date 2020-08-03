Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании

Болид российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята слетел с трассы на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса, сообщил гонщик в Instagram.

Квят на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне на 13 круге гонки вылетел с трассы. Он потерял управление в связке 10-го и 11-го поворотов и на скорости порядка 300 километров в час врезался в защитное ограждение.

«Гонка шла очень хорошо, пока не возник прокол и не завершил наш день», — написал Квят в Instagram.

В комментарии, опубликованном на сайте «Альфа Таури», пилот рассказал, что сначала винил себя в происшествии, но после просмотра видеоповтора понял, что от него ничего не зависело. «Теперь нам нужно проверить все данные, чтобы понять причину поломки», — отметил он.