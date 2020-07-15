НАВЕРХ

Индустрия фитнеса из-за пандемии рискует потерять до 70% клубов

Источник:
«Ведомости»
92 0
Фото: © pexels.com/William Choquette / Pexels

Российская фитнес-индустрия за время ограничительных мер в связи с коронавирусом потеряла больше 50 миллиардов рублей — это почти треть от годового оборота, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Если ситуация не изменится, к концу 2020 года 70% клубов в России будут закрыты, приводят «Ведомости» заявления Киселевой. До пандемии в России работали 13 тысяч фитнес-клубов, которые обеспечивали работой более 768 тысяч человек.

Сейчас ситуация в фитнес-индустрии «катастрофическая», сказала изданию Киселева. Единственный регион, где залы смогли открыться по рекомендациям Роспотребнадзора, — это Москва, в которой находятся примерно 15% всех клубов страны.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России еще в марте отправила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после чего отрасль включили в перечень наиболее пострадавших от последствий пандемии. Теперь владельцы фитнес-клубов подписали петицию, в которой просят Путина помочь отрасли полноценно открыться во всех регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями

Петицию подписали Николай Прянишников, генеральный директор сети World Class (100 клубов), Алексей Ковалев, владелец сети Alex Fitness (74 клуба), Анастасия Юсина, основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» (22 клуба) и еще примерно 5 тысяч человек.

«У World Class в Москве работает 36 клубов, все они соблюдают рекомендации федерального Роспотребнадзора, еще 40 по стране закрыто, а остальные региональные клубы открыты с ограничениями, которые зачастую абсолютно нелогичны», — рассказал Прянишников.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, по каким правилам должны работать фитнес-клубы и бассейны после карантина. Например, тренажёры в спортивных залах должны будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.



Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Сибирские ученые первыми в РФ получили антитела к COVID-19
Запреты из-за COVID-19 сократили число кишечных инфекций в Забайкалье
Перечислены готовые принять российских туристов страны
смотреть все
Спорт #Фитнес #Новости COVID19
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
•
Перечислены готовые принять российских туристов страны
•
Индустрия фитнеса из-за пандемии рискует потерять до 70% клубов
•
Трансгендеры в России останутся без свадеб и детей
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
•
Перечислены готовые принять российских туристов страны
•
Индустрия фитнеса из-за пандемии рискует потерять до 70% клубов
•
Трансгендеры в России останутся без свадеб и детей
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

nifnif

а может пора количество чиновников уменьшить всё-таки в 2 раза, по данным с 2003 года число чинуш увеличилось...

Иркут 69

Себя родимых, они не забывают...

Drronum

Опять громкие речи , наполненные водой и пафосом. Уже 20 лет обеспечивает доступным жильем россиян, повышает...

Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.

karavoron

в смысле поменяли на бумажки зеленые?