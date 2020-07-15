Индустрия фитнеса из-за пандемии рискует потерять до 70% клубов

Российская фитнес-индустрия за время ограничительных мер в связи с коронавирусом потеряла больше 50 миллиардов рублей — это почти треть от годового оборота, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.
Если ситуация не изменится, к концу 2020 года 70% клубов в России будут закрыты, приводят «Ведомости» заявления Киселевой. До пандемии в России работали 13 тысяч фитнес-клубов, которые обеспечивали работой более 768 тысяч человек.
Сейчас ситуация в фитнес-индустрии «катастрофическая», сказала изданию Киселева. Единственный регион, где залы смогли открыться по рекомендациям Роспотребнадзора, — это Москва, в которой находятся примерно 15% всех клубов страны.
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России еще в марте отправила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после чего отрасль включили в перечень наиболее пострадавших от последствий пандемии. Теперь владельцы фитнес-клубов подписали петицию, в которой просят Путина помочь отрасли полноценно открыться во всех регионах.
Петицию подписали Николай Прянишников, генеральный директор сети World Class (100 клубов), Алексей Ковалев, владелец сети Alex Fitness (74 клуба), Анастасия Юсина, основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» (22 клуба) и еще примерно 5 тысяч человек.
«У World Class в Москве работает 36 клубов, все они соблюдают рекомендации федерального Роспотребнадзора, еще 40 по стране закрыто, а остальные региональные клубы открыты с ограничениями, которые зачастую абсолютно нелогичны», — рассказал Прянишников.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, по каким правилам должны работать фитнес-клубы и бассейны после карантина. Например, тренажёры в спортивных залах должны будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
nifnifа может пора количество чиновников уменьшить всё-таки в 2 раза, по данным с 2003 года число чинуш увеличилось...
Иркут 69Себя родимых, они не забывают...
DrronumОпять громкие речи , наполненные водой и пафосом. Уже 20 лет обеспечивает доступным жильем россиян, повышает...
Иркут 69Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.
karavoronв смысле поменяли на бумажки зеленые?