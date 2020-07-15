Индустрия фитнеса из-за пандемии рискует потерять до 70% клубов

Российская фитнес-индустрия за время ограничительных мер в связи с коронавирусом потеряла больше 50 миллиардов рублей — это почти треть от годового оборота, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Если ситуация не изменится, к концу 2020 года 70% клубов в России будут закрыты, приводят «Ведомости» заявления Киселевой. До пандемии в России работали 13 тысяч фитнес-клубов, которые обеспечивали работой более 768 тысяч человек.

Сейчас ситуация в фитнес-индустрии «катастрофическая», сказала изданию Киселева. Единственный регион, где залы смогли открыться по рекомендациям Роспотребнадзора, — это Москва, в которой находятся примерно 15% всех клубов страны.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России еще в марте отправила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после чего отрасль включили в перечень наиболее пострадавших от последствий пандемии. Теперь владельцы фитнес-клубов подписали петицию, в которой просят Путина помочь отрасли полноценно открыться во всех регионах.

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Петицию подписали Николай Прянишников, генеральный директор сети World Class (100 клубов), Алексей Ковалев, владелец сети Alex Fitness (74 клуба), Анастасия Юсина, основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» (22 клуба) и еще примерно 5 тысяч человек.

«У World Class в Москве работает 36 клубов, все они соблюдают рекомендации федерального Роспотребнадзора, еще 40 по стране закрыто, а остальные региональные клубы открыты с ограничениями, которые зачастую абсолютно нелогичны», — рассказал Прянишников.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, по каким правилам должны работать фитнес-клубы и бассейны после карантина. Например, тренажёры в спортивных залах должны будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.