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Путин пообещал вывести Россию из пандемии с минимальными потерями

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Прогресс России в экономике за последние два десятка поспособствует выходу из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин

«То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент добавил, что резервы в экономике выросли в 50 раз за последние годы. «Да, нам очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит», — отметил российский лидер.

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Президент считает, что инфляция в ближайшем будущем достигнет показателя в 4%. «Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет», — дал прогноз Путин. Он добавил, что когда в 1997 году появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно оставалась на уровне 11%.

Он также напомнил, что в 90-е годы Россия переживала тяжелый кризис, когда правительства других стран поставляли гуманитарную помощь не «в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями», а по причине нехватки средств для выплат заработных плат, напомнил президент.

«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», — заключил Путин.



   
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